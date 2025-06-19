Чи залишиться Україна без зброї США через конфлікт на Близькому Сході - Подоляк

Головне із заяви Подоляка:
- У захисті України зацікавлені європейські партнери
- В США є достатньо зброї, щоб постачати її Україні та Ізраїлю
- США потрібно ввести санкції, щоб Кремль не мав коштів на війну
Конфлікт між Іраном та Ізраїлем триває. Не виключено, що до цього можуть втрутитись США, але на Україну це не мало б вплинути. Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, передає 24 Канал.
За його словами, Сполучені Штати мають багато зброї, а у захисті нашої країни зацікавлені європейські партнери.
Зокрема, він пояснив, що Україна використовує зовсім інші протиракетні системи, ніж Ізраїль.
"Загалом в США є достатньо зброї, щоб постачати обом країнам. Не варто забувати, що сам Ізраїль має налагоджений обсяг військового виробництва. Ми можемо отримувати (зброю – ред.) або в рамках монетизації контрактів зі США, тобто разом з європейськими партнерами купуємо зброю. Ми отримуємо європейську зброю, адже європейці не постачають нічого в Ізраїль, бо зацікавлені в захисті свого континенту. Не думаю, що тут буде критичний дефіцит ресурсу", - сказав Подоляк.
Водночас, додав він, якщо війна в Ірані затягнеться, можуть виникнути проблеми з логістикою.
"Країна-агресорка намагається залякувати світ, що масштабує виробництво зброї, але це неправда. Росія також має ресурсні проблеми. Тому США потрібно ввести санкції, аби Кремль не мав коштів на війну", - підкреслив радник голови Офісу Президента.
Загострення між Ізраїлем та Іраном - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція дістала назву "Левовий народ". Ізраїльські удари поклали початок новому військовому конфлікту, що становить серйозну небезпеку як для Ізраїлю, так і для Ірану.
Іран в ніч на суботу, 14 червня, здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль. Лунали вибухи у низці міст, зокрема, у Тель-Авіві та Єрусалимі. Одна із запущених Іраном ракет влучила у 50-поверхову будівлю в центрі Тель-Авіва.
Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран мають укласти мирну угоду і вона обов’язково буде досягнута, як це вже було з іншими державами за часів його президентства.
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Хто такий Михайло Подоляк
Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.
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