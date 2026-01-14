США вводять нове неприємне обмеженя для росіяни - Fox News

Державний департамент США оголосив про тимчасове призупинення розгляду віз для громадян Росії та ще 75 країн.

/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

США з 21 січня тимчасово призупиняють розгляд віз для громадян 75 країн

Візи відмовлятимуть заявникам, яких можуть визнати "публічним тягарем"

Державний департамент США повідомив про тимчасове зупинення розгляду всіх категорій віз для громадян 75 країн у межах масштабного перегляду процедур перевірки заявників. Під обмеження потрабпили громадяни країни-агерсорки Росії, Сомалі, Афганістану, Бразилії, Ірану, Іраку, Єгипту, Нігерії, Таїланду і Ємену. Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що обмеження починають діяти з 21 січня і триватимуть невизначений період — до завершення переоцінки візових правил. Під дію паузи потрапили, зокрема, громадяни країни-агресорки Росії, а також Сомалі, Афганістану, Бразилії, Ірану, Іраку, Єгипту, Нігерії, Таїланду та Ємену.

У службовому меморандумі Держдепу консульським працівникам доручено відмовляти у видачі віз у межах чинного законодавства на час перегляду процедур перевірки та відбору заявників. Таким чином, обробка візових заяв буде призупинена з 21 січня до окремого рішення про відновлення процесу.

Також зазначається, що ще в листопаді 2025 року дипломатичні представництва США по всьому світу отримали вказівки застосовувати оновлені правила перевірки відповідно до положення імміграційного законодавства щодо "публічних витрат".

"У вказівках консульським працівникам доручено відмовляти у видачі віз заявникам, які, на їхню думку, можуть покладатися на державні виплати, з огляду на широкий спектр факторів, включаючи стан здоров'я, вік, рівень володіння англійською мовою, фінансовий стан і навіть потенційну потребу в довгостроковому медичному догляді", - йдеться у повідомленні.

Згідно з цими нормами, відмови у візах можуть отримувати заявники похилого віку або з надмірною вагою, а також особи, які раніше користувалися державною фінансовою допомогою чи перебували в соціальних установах.

"Державний департамент використає свої давні повноваження, щоб визнати непридатними потенційних іммігрантів, які стануть тягарем для США і будуть зловживати щедрістю американського народу. Імміграція з цих 75 країн буде призупинена, поки Державний департамент перегляне процедури обробки імміграційних заяв, щоб запобігти в'їзду іноземних громадян, які будуть отримувати соціальну допомогу та державні пільги", — заявив у своїй заяві речник Державного департаменту Томмі Пігготт.

