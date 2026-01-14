Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США вводять нове неприємне обмеженя для росіяни - Fox News

Юрій Берендій
14 січня 2026, 17:50
317
Державний департамент США оголосив про тимчасове призупинення розгляду віз для громадян Росії та ще 75 країн.
США вводять нове неприємне обмеженя для росіяни - Fox News
/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • США з 21 січня тимчасово призупиняють розгляд віз для громадян 75 країн
  • Візи відмовлятимуть заявникам, яких можуть визнати "публічним тягарем"

Державний департамент США повідомив про тимчасове зупинення розгляду всіх категорій віз для громадян 75 країн у межах масштабного перегляду процедур перевірки заявників. Під обмеження потрабпили громадяни країни-агерсорки Росії, Сомалі, Афганістану, Бразилії, Ірану, Іраку, Єгипту, Нігерії, Таїланду і Ємену. Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що обмеження починають діяти з 21 січня і триватимуть невизначений період — до завершення переоцінки візових правил. Під дію паузи потрапили, зокрема, громадяни країни-агресорки Росії, а також Сомалі, Афганістану, Бразилії, Ірану, Іраку, Єгипту, Нігерії, Таїланду та Ємену.

відео дня

У службовому меморандумі Держдепу консульським працівникам доручено відмовляти у видачі віз у межах чинного законодавства на час перегляду процедур перевірки та відбору заявників. Таким чином, обробка візових заяв буде призупинена з 21 січня до окремого рішення про відновлення процесу.

Також зазначається, що ще в листопаді 2025 року дипломатичні представництва США по всьому світу отримали вказівки застосовувати оновлені правила перевірки відповідно до положення імміграційного законодавства щодо "публічних витрат".

"У вказівках консульським працівникам доручено відмовляти у видачі віз заявникам, які, на їхню думку, можуть покладатися на державні виплати, з огляду на широкий спектр факторів, включаючи стан здоров'я, вік, рівень володіння англійською мовою, фінансовий стан і навіть потенційну потребу в довгостроковому медичному догляді", - йдеться у повідомленні.

Згідно з цими нормами, відмови у візах можуть отримувати заявники похилого віку або з надмірною вагою, а також особи, які раніше користувалися державною фінансовою допомогою чи перебували в соціальних установах.

"Державний департамент використає свої давні повноваження, щоб визнати непридатними потенційних іммігрантів, які стануть тягарем для США і будуть зловживати щедрістю американського народу. Імміграція з цих 75 країн буде призупинена, поки Державний департамент перегляне процедури обробки імміграційних заяв, щоб запобігти в'їзду іноземних громадян, які будуть отримувати соціальну допомогу та державні пільги", — заявив у своїй заяві речник Державного департаменту Томмі Пігготт.

Для чого США нові санкції проти РФ - думка експерта

Як писав Главред, потенційне запровадження нових американських санкцій проти Росії має передусім політичне значення і не стільки правовий, скільки стратегічний вимір, адже вписується в загальну геополітичну лінію адміністрації президента Дональда Трампа. Про це заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та очільник благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Він зазначив, що навіть у разі підтримки відповідного рішення Конгресом документ передбачає, що остаточне слово щодо введення санкцій залишається виключно за президентом США.

"Фактично він [Трамп] і так вже запроваджує санкції без дозволу Конгресу. Тому ми маємо справу не стільки з юридичним механізмом, скільки з великою політичною акцією. Це демонстрація рішучості Трампа після кількох успішних операцій — у Венесуелі, із захопленням російських танкерів, а також як елемент тиску на Китай, Індію та Іран, де зараз події розвиваються дуже динамічно, включаючи перехід окремих міст під контроль повстанців", — пояснив Клочок.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Політика США щодо Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава МЗС Росії Сергій Лавров зазначив, що Кремль не виключає можливості контактів із представниками США Віткоффом і Кушнером, однак виставив умову.

13 січня президент України Володимир Зеленський провів переговори із сенаторами США Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем. Під час переговорів обговорювалися питання посилення санкцій проти Росії, гарантії безпеки та інші аспекти підтримки України у війні.

Водночас 2025 рік став для російського керівництва періодом нових стратегічних прорахунків, через що подальші перспективи Кремля виглядають дедалі більш невтішними. Таку оцінку дає The Wall Street Journal, аналізуючи військові, економічні та політичні наслідки затяжної агресії проти України.

Інші новини:

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії новини США
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Трамп прийняв рішення": в Reuters назвали дату нової атаки США по Ірану

"Трамп прийняв рішення": в Reuters назвали дату нової атаки США по Ірану

19:15Світ
Відключення світла 15 січня: Укренерго розповіло про обмеження на завтра

Відключення світла 15 січня: Укренерго розповіло про обмеження на завтра

18:10Енергетика
В Україні готують нові правила мобілізації - деталі змін та що буде з ТЦК

В Україні готують нові правила мобілізації - деталі змін та що буде з ТЦК

16:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні скасують черги і графіки відключень: експерт озвучив коли

В Україні скасують черги і графіки відключень: експерт озвучив коли

Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

Українці купують пачками: в супермаркетах неочікувано подешевшав базовий продукт

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

Новий графік для Дніпра та області: як вимикатимуть світло в середу, 14 січня

Фінансовий прорив і яскравий роман: кому посміхнеться удача до кінця зими - гороскоп

Фінансовий прорив і яскравий роман: кому посміхнеться удача до кінця зими - гороскоп

Парадокс СРСР: чому будували асфальтні дороги, хоча в Союзі було дуже багато бетону

Парадокс СРСР: чому будували асфальтні дороги, хоча в Союзі було дуже багато бетону

Останні новини

19:15

"Трамп прийняв рішення": в Reuters назвали дату нової атаки США по Ірану

19:10

Обшуки в парламенті: в Україні створена нова гілка влади?Погляд

18:37

Перевершила Скарлетт Йоханссон: названо найкасовішу актрису в історії кіно

18:35

Коли Україну вперше визнали незалежною - нове відкриття "ламає" підручники історіїВідео

18:35

Долар та євро синхронно рухаються вниз: новий курс валют на 15 січня

Сергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський факторСергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський фактор
18:28

Підприємці Оболоні проти ПДВ для ФОПів: чому малий бізнес бачить серйозні ризики новини компанії

18:10

Відключення світла 15 січня: Укренерго розповіло про обмеження на завтра

17:50

США вводять нове неприємне обмеженя для росіяни - Fox News

17:45

Влетить у копієчку: водіям "світять" штрафи за неправильне тонування автоВідео

Реклама
17:44

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жінки з тваринами за 31 секунду

17:29

Оптимальна температура: коли коти починають страждати від холоду і що з цим робити

17:27

Суд прийняв апеляційну скаргу Ігоря Коломойського: рішення Високого суду Лондона зупинено

17:04

Переговори з представниками США в Москві: Лавров неочікувано висунув умову

16:51

Чому труби опалення лопають в мороз навіть без води та як цьому запобігти

16:44

Чотири знаки зодіаку чекає тріумф у всіх справах – хто вони

16:29

В Україні готують нові правила мобілізації - деталі змін та що буде з ТЦК

16:15

Вперше за всі чотири роки війни: Кличко заявив про "дуже складну" ситуацію в Києві

16:07

Що таке EcoFlow і як він працює: чи можна від нього живити всю квартиру

15:52

Вийшов трейлер нового серіалу із зіркою "Теорії великого вибуху"Відео

15:43

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

Реклама
15:37

Привид у підземеллях Львова видав попередження для українців: який знак він залишивВідео

15:30

Морози до -20 затягуються: синоптикиня сказала, скільки ще триватиме холоднеча

15:21

"Бідна ти з Марусею": дружина нового міністра оборони Федорова висловилася про його призначення

14:59

Манго як система: що ми насправді їмо, коли купуємо цей фрукт новини компанії

14:49

Що заборонено розігрівати в мікрохвильовці: названо 7 продуктів

14:44

30 млн рублів податків на армію агресора: на Житомирщині колишній чиновник Андрій Задирака працює з російським бізнесом - ЗМІ

14:41

У Києві покращиться ситуація зі світлом: Свириденко сказала, коли й назвала умову

14:29

"Є свої випробування": Lida Lee розповіла про табу у стосунках із Салемом

14:26

Світлана Білоножка розповіла, як їй доводиться виживати - деталі

14:21

Шмигаль став новим главою Міненерго і зробив важливу заяву

13:48

Помер депутат від партії "Слуга народу" Олександр Кабанов - що відомо

13:46

Чому 15 січня не можна впускати в будинок чужих людей: яке церковне свято

13:32

Доліній скасували черговий ювілейний концерт у РФ

13:21

Стане тепліше на 33%: як обігріти кімнату без додаткового обігрівача

13:11

"Не буду більше": Кончита Вурст остаточно відреклася від Євробачення

13:03

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні - на який строк

13:02

Дизайнер і муза: що відомо про дружину нового міністра оборони Михайла Федорова

13:00

Аудит ТЦК, дрони та ШІ: головні напрямки Федорова на посаді глави Міноборони

12:58

Шахраї видають себе за Міненерго: як українцям не потрапити на гачок

12:50

Зв'язки з Ілоном Маском і не тільки - що відомо про нового міністра оборони Федорова

Реклама
12:44

Рада підтримала призначення Михайла Федорова міністром оборони України

12:35

РФ готує новий потужний удар: яке місто буде під прицілом

12:24

В одній області оголосили обов’язкову евакуацію: кому потрібно негайно виїхати

11:57

Як пережити ніч без опалення: поради, що допоможуть швидко зігрітися

11:49

Путін встановив новий дедлайн для захоплення Донеччини – відомі терміни

11:45

Тимошенко про обшуки в офісі "Батьківщини": востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича

11:45

Україна не може на 100% протидіяти атакам РФ: Зеленський зробив заяву

11:38

Китайський гороскоп на завтра 15 січня: Тиграм - розставання, Собакам - переживання

11:35

Гороскоп Таро на завтра, 15 січня: Козерогам - знайти простір, Рибам - цілі

11:27

"Платимо десять за дві сесії": Тимошенко вручили підозру та опублікували прослуховуванняВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена Зеленська
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти