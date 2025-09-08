Небезпечна самовпевненість: чому Путін змінив тактику обстрілів після візиту до Китаю

Аналітики відзначають, що атака на Кабмін відображає стратегічний намір Кремля впливати на центри прийняття рішень.

Путін підсилює самовпевненість після поїздки до Китаю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Росія завдала удару по урядовій будівлі в Києві після поїздки Путіна

Путін заявив про "безпрецедентно високий рівень" відносин з Китаєм

Аналітики відзначають посилення самовпевненості Путіна після Пекіна

Після повернення з Китаю, де Володимир Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном, Росія розпочала новий етап війни проти України. Днями Москва здійснила найбільшу повітряну атаку від початку вторгнення.

Атака по урядовій будівлі в Києві

За даними The Times, під час недільного обстрілу у Києві було уражено урядову будівлю, що стало першим випадком атаки на такі об’єкти за понад три роки повномасштабної війни. Прихильники "жорсткої лінії" давно закликали Кремль атакувати "центри прийняття рішень" в Україні, і сам Путін неодноразово про це говорив.

Символ нового етапу конфлікт

Хоча поки не встановлено, чи будівля Кабміну постраждала безпосередньо від ракети, дрону або уламків, цей інцидент символізує новий етап конфлікту.

"Хоча Путін ніколи не страждав від сумнівів у собі, після повернення з Пекіна, де він заявив, що відносини Росії з Китаєм перебувають на "безпрецедентно високому рівні", його характерна самовпевненість помітно зросла," – йдеться у матеріалі.

Москва, Пекін і Пхеньян демонструють союз

У Пекіні Путін спостерігав за масштабним військовим парадом у компанії Сі Цзіньпіна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Це стало першим зібранням трьох лідерів з часів початку Холодної війни. Аналітики відзначають, що місце праворуч від Сі було невипадковим.

The Times зазначає, що Китай не направляв свої війська в Україну, але підтримав Росію дипломатично та не підкорився західним санкціям. Минулого тижня Кремль повідомив про попередню домовленість з Пекіном щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру 2".

"У пʼятницю на запитання про те, чи Схід чи Захід отримає глобальну перевагу в майбутньому, Путін відповів, що світ буде 'багатополярним', що означає поділ світу на окремі сфери впливу," – додає The Times.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Китайська риторика миру

Китай дедалі активніше виступає за "мирне врегулювання української кризи" дипломатичними методами. Втім, за цією риторикою, на думку експертів, стоїть прагнення Пекіна отримати власні переваги.

Думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі Главреду зазначив, що для Китаю ключовим залишається питання вигоди: чи доцільніше буде заморозити війну, чи, навпаки, дозволити їй продовжуватися. Вирішальним фактором тут стане роль США та їхня здатність тиснути на Пекін.

"США мають важливий козир — це Європа, гігантський ринок для китайських товарів, який Пекін навряд чи готовий втратити. Водночас Європа шукає власну позицію й уже уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами", — наголосив аналітик.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше писав Главред, військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов оцінив наслідки масованих авіаударів РФ по Україні. Він наголосив, що відновлення об’єктів газової інфраструктури після таких атак є тривалим процесом: ремонт може займати кілька днів, особливо у випадках пошкодження газосховищ чи розподільчих станцій.

Крім того, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що агресивні плани президента Кремля Володимира Путіна не обмежуються Україною, і Захід повинен готуватися до тривалої боротьби з автократіями та створювати нову систему безпеки.

Тим часом моніторингові ресурси попереджають, що російські окупанти готуються завдати нового масштабного удару по Україні вже протягом найближчих двох діб.

Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

