Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Небезпечна самовпевненість: чому Путін змінив тактику обстрілів після візиту до Китаю

Руслан Іваненко
8 вересня 2025, 22:20
988
Аналітики відзначають, що атака на Кабмін відображає стратегічний намір Кремля впливати на центри прийняття рішень.
Путин, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин
Путін підсилює самовпевненість після поїздки до Китаю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Росія завдала удару по урядовій будівлі в Києві після поїздки Путіна
  • Путін заявив про "безпрецедентно високий рівень" відносин з Китаєм
  • Аналітики відзначають посилення самовпевненості Путіна після Пекіна

Після повернення з Китаю, де Володимир Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном, Росія розпочала новий етап війни проти України. Днями Москва здійснила найбільшу повітряну атаку від початку вторгнення.

Атака по урядовій будівлі в Києві

За даними The Times, під час недільного обстрілу у Києві було уражено урядову будівлю, що стало першим випадком атаки на такі об’єкти за понад три роки повномасштабної війни. Прихильники "жорсткої лінії" давно закликали Кремль атакувати "центри прийняття рішень" в Україні, і сам Путін неодноразово про це говорив.

відео дня

Символ нового етапу конфлікт

Хоча поки не встановлено, чи будівля Кабміну постраждала безпосередньо від ракети, дрону або уламків, цей інцидент символізує новий етап конфлікту.

"Хоча Путін ніколи не страждав від сумнівів у собі, після повернення з Пекіна, де він заявив, що відносини Росії з Китаєм перебувають на "безпрецедентно високому рівні", його характерна самовпевненість помітно зросла," – йдеться у матеріалі.

Москва, Пекін і Пхеньян демонструють союз

У Пекіні Путін спостерігав за масштабним військовим парадом у компанії Сі Цзіньпіна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Це стало першим зібранням трьох лідерів з часів початку Холодної війни. Аналітики відзначають, що місце праворуч від Сі було невипадковим.

The Times зазначає, що Китай не направляв свої війська в Україну, але підтримав Росію дипломатично та не підкорився західним санкціям. Минулого тижня Кремль повідомив про попередню домовленість з Пекіном щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру 2".

"У пʼятницю на запитання про те, чи Схід чи Захід отримає глобальну перевагу в майбутньому, Путін відповів, що світ буде 'багатополярним', що означає поділ світу на окремі сфери впливу," – додає The Times.

Небезпечна самовпевненість: чому Путін змінив тактику обстрілів після візиту до Китаю
Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Китайська риторика миру

Китай дедалі активніше виступає за "мирне врегулювання української кризи" дипломатичними методами. Втім, за цією риторикою, на думку експертів, стоїть прагнення Пекіна отримати власні переваги.

Думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі Главреду зазначив, що для Китаю ключовим залишається питання вигоди: чи доцільніше буде заморозити війну, чи, навпаки, дозволити їй продовжуватися. Вирішальним фактором тут стане роль США та їхня здатність тиснути на Пекін.

"США мають важливий козир — це Європа, гігантський ринок для китайських товарів, який Пекін навряд чи готовий втратити. Водночас Європа шукає власну позицію й уже уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами", — наголосив аналітик.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше писав Главред, військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов оцінив наслідки масованих авіаударів РФ по Україні. Він наголосив, що відновлення об’єктів газової інфраструктури після таких атак є тривалим процесом: ремонт може займати кілька днів, особливо у випадках пошкодження газосховищ чи розподільчих станцій.

Крім того, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що агресивні плани президента Кремля Володимира Путіна не обмежуються Україною, і Захід повинен готуватися до тривалої боротьби з автократіями та створювати нову систему безпеки.

Тим часом моніторингові ресурси попереджають, що російські окупанти готуються завдати нового масштабного удару по Україні вже протягом найближчих двох діб.

Читайте також:

Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Пекин атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Влупить +11 і литимуть грозові дощі: найближчими годинами погіршиться погода

Влупить +11 і литимуть грозові дощі: найближчими годинами погіршиться погода

23:09Синоптик
Небезпечна самовпевненість: чому Путін змінив тактику обстрілів після візиту до Китаю

Небезпечна самовпевненість: чому Путін змінив тактику обстрілів після візиту до Китаю

22:20Війна
"Чекаємо 200-х генералів": в Донецьку прогриміли потужні вибухи, місто в диму

"Чекаємо 200-х генералів": в Донецьку прогриміли потужні вибухи, місто в диму

21:13Війна
Реклама

Популярне

Більше
Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Гороскоп на сьогодні 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

Гороскоп на сьогодні 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

Осінь стане часом сили та удачі: астрологи назвали ТОП-3 улюбленця Фортуни

Осінь стане часом сили та удачі: астрологи назвали ТОП-3 улюбленця Фортуни

Китайський гороскоп на завтра 9 вересня: Бикам буде важко, Драконам - порада

Китайський гороскоп на завтра 9 вересня: Бикам буде важко, Драконам - порада

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

23:09

Влупить +11 і литимуть грозові дощі: найближчими годинами погіршиться погода

23:05

"Сниться один і той самий сон": Брітні Спірс звернулася до хворого Елтона Джона

23:00

Український футболіст опинився в центрі фінансового скандалу – про що йдеться

22:20

Небезпечна самовпевненість: чому Путін змінив тактику обстрілів після візиту до Китаю

22:16

Земля починає обертатись швидше - вчені розповіли про загрозу для людства

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
22:09

Українська супермодель Сніжана Онопко повінчалася з чоловіком

21:17

Чому в деяких авто є четверта педаль - розкрито справжнє призначення

21:13

"Чекаємо 200-х генералів": в Донецьку прогриміли потужні вибухи, місто в димуВідео

21:11

Різкий стрибок євро, гривня обвалилась: новий курс валют на 9 вересня

Реклама
20:55

Почне червоніти за лічені дні: простий спосіб прискорити дозрівання перцю у вересніВідео

20:17

РФ вдарила по Кабміну балістичною ракетою Іскандер - ОП

20:15

Чи можна носити одяг померлих та речі з секонд-хенду - священник дав порадуВідео

20:07

Росія обрала нову ціль для ударів по Україні - про що йдеться

19:48

Вони не знають, що таке поломки: топ-5 вживаних седанів, які не бояться пробігу

19:41

Води по коліно, все заливає стрімкими потоками: Київ накрив сильний штормВідео

19:36

За ціною "однушки" в Києві: що відомо про обручку Даші Квіткової

19:35

"Лише початок": Мерц розкрив справжні плани Путіна щодо війни

19:10

Звідки беруться 600-800 цілей РФ за ніч?Погляд

19:05

Не лише Львів та навіть частина Польщі: які області насправді входять до Галичини

18:54

"Гіршої ситуації немає": два обласні центри, які можуть залишитися без тепла і світлаВідео

Реклама
18:53

Вікно можливостей для ЗСУ: експерт вказав на критичну помилку ворога на фронті

18:30

В Україні дешевшає головний салатний овоч - ціни вже на 27% нижчі, ніж торік

18:28

"Heel" залишається в Україні: коли лікарські засоби можна буде купити в аптеках новини компанії

18:07

Українців попередили про підвищення цін на газ: на скільки зростуть платіжки

18:05

"Заходять з чотирьох напрямків": в ЗСУ попередили про загрозу для Слов'янська

17:54

Дуже важливе церковне свято 9 вересня: чотири заборони, які не можна порушувати

17:42

Сезон затемнень несе удачу - які три знаки зодіаку стануть щасливчиками вересня

17:25

Чи розуміють коти українську мову – розкрито, як вони спілкуються з господарямиВідео

17:14

Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт МозговогоВідео

16:59

У РФ нові цілі: тривожний прогноз про масовані обстріли та загрозу блекауту

16:59

Що категорично не можна давати собакам - названо дев'ять небезпечних продуктів

16:34

Якщо вантуза немає під рукою: хитрий трюк із пляшкою, який "проб’є" засміченняВідео

16:34

"Проблема серйозна": ЗМІ заявили про смертельну хворобу пропагандистки СимоньянВідео

16:08

Психологи "зламали голову": лише 80% унікальних людей бачать оптичну ілюзію

16:01

Існує нова загроза масованого удару по Україні в наступні 48 годин: що стане ціллю

15:57

Знищено і поранено військових: у РФ атаковано причетну до звірств в Україні в/ч

15:50

Не лише Київ - яке місто двічі ставало столицею України

15:42

"Належать тільки мені": Ірина Білик отримала цінний подарунок від колишнього

15:16

Росія вдарила по Кабміну не "Шахедом": в Defense Express розкрили деталі атаки

15:08

Гроші ллються рікою: які ТОП-5 дат народження приносять фінансовий успіх

Реклама
14:56

Один інгредієнт перетворює яєчню на бездоганну страву: розкрито головний секретВідео

14:45

"Оптимізму немає": українцям порадили запастись ліхтариками і водою, деталі

14:41

Штраф до 145 500 гривень: українців попередили про покарання за куріння в авто

14:34

Чому темніє срібло: народні прикмети про містичний метал

14:12

Гороскоп на сьогодні 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

14:08

Поїздка стане одразу зручнішою: водіям назвали секретну функцію козирка в автоВідео

13:57

Під ударом ГУР Ростелеком і Лукойл: ЗМІ дізналися деталі масштабної кібератаки

13:55

Українців частково звільнили від оплати за газ: кого стосується пільга

13:34

Китайський гороскоп на завтра 9 вересня: Бикам буде важко, Драконам - порада

13:23

Базовий салатний овоч подорожчав на 23%: за що тепер прийдеться більше платити

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти