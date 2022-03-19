Окупанти РФ накрили Макарів з мінометів: загинули семеро, є поранені

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В результаті мінометного удару з боку російських військ по Макарову (Київська область) у п'ятницю, 18 березня, 7 людей загинули і ще п'ять отримали поранення.

"18 березня окупанти здійснили обстріли з важкої артилерії населених пунктів Бучанщини. В результаті ворожих обстрілів Макарова загинули сім мирних жителів. П'ятеро людей отримали поранення і знаходяться в лікарні",- повідомляє поліція Київської області.

Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

Поліція документує наслідки і допомагає постраждалим від авіаудару жителям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що захисники України з полку Азов спільно з бійцями ЗСУ припинили спроби російських окупантів побудувати понтонну переправу в селі Мощун Київської області.

Про це один з командирів Азова Максим Жорін розповів у своєму Telegram-каналі.

"Щоденні спроби русаків побудувати понтони в селі Мощун, Київської області не увінчалися успіхом. Тепер їх техніка разом з деякими російськими солдатами плаває в річці Ірпінь. Влітку заберемо!",- написав Жорін.

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