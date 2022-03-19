"Техніка з солдатами плаває в річці": під Києвом ЗСУ "розфігачили" понтонну переправу РФ

Спроби русаків побудувати понтони в селі Мощун, Київської області не увінчалися успіхом.
Захисники України з полку Азов спільно з бійцями ЗСУ зупинили спроби російських окупантів побудувати понтонну переправу в селі Мощун Київської області.
Про це один з командирів Азова Максим Жорін розповів у своєму Telegram-каналі.
"Щоденні спроби русаків побудувати понтони в селі Мощун, Київської області не увінчалися успіхом. Тепер їх техніка разом з деякими російськими солдатами плаває в річці Ірпінь. Влітку заберемо!",- написав Жорін.
Як уточнив військовий кореспондент Ігор Цаплієнко, 58-та окрема мотопіхотна бригада ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського вже вчетверте розбомбила понтонний міст російських бойовиків у селі Мощун.
"У нас, звичайно, не Чорнобаївка, але "виговці" у своєму районі відповідальності теж вже чотири рази розфігачували російську понтонну переправу на одному і тому ж місці. Наша артилерія з посмішкою стверджує, що не Чорнобаївкою єдиною – у кцпів, напевно, тактика така", – зазначили в прес-службі військової частини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Петрикові Гомельської області Білорусі будується понтонна переправа через Прип'ять. По ній окупанти РФ можуть потрапити в Лельчицький район, що межує з Україною.
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