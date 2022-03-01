На Київщині ЗСУ збили два бойових вертольоти агресорів

Близько 17 російських вертольотів, за підрахунками автора відео, кружляли над водоймою в Київській області.
У мережі з'явилися відео точної роботи захисників України по вертольотах окупантів. Ролик виклав у своєму Telegram-каналі радник керівника МВС Антон Геращенко.
Два бойових вертольоти агресора українським військовим вдалося підбити.
Людина, яка безпосередньо знімала відеоролик, в емоціях себе особливо не стримував. По ворожих літаках і вертольотах працюють системи протиповітряної оборони, переносні зенітно-ракетні комплекси моделі Stinger, а також пілоти українських винищувачів.
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Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська на території України втратили ще один літальний апарат.
Відповідне відео опублікували користувачі в соцмережах.
На ньому зафіксовано, як в небі летить пара вертольотів, при цьому за одним з них тягнеться густий шлейф чорного диму.
В кінцевому підсумку літальний апарат завалюється на бік і падає на землю.
Зазначається, що дія відбувалася в районі Каховки Херсонської області.