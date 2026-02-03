Рус
РФ готує повторний удар по Україні, літаки оснащені ракетами: що стане ціллю

Анна Ярославська
3 лютого 2026, 08:37
429
До можливої нової атаки армія Росії готує ракети "Калібр", "Кинжал", авіаційні крилаті ракети та дрони Shahed.
Ракетний удар, Ту-95МС
Аналітики не виключають повторного масованого удару по території України / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • На аеродромах "Оленя" і "Дягілево" залишаються спорядженими щонайменше п'ять бортів
  • РФ може розпочати другий етап масованої атаки найближчим часом
  • Основною метою можуть стати великі енергетичні та газові об'єкти на заході України

Після ранкової ракетної атаки по Україні російські бомбардувальники здійснили посадку на аеродромі "Енгельс". Аналітики не виключають повторного удару по території України.

"Ймовірно, буде здійснено повторне спорядження крилатими ракетами, після чого буде здійснено передислокацію на аеродром "Оленя" або на Далекий Схід", - пише моніторинговий канал ЄРадар.

відео дня

Крім того, на аеродромах "Оленя" і "Дягілево" залишаються спорядженими щонайменше п'ять бортів.

"Найімовірніше, що Росія проведе другий етап масованої атаки", - додали на каналі.

Раніше ЄРадар писав, що під час другого етапу атак російські окупанти планують удар по великих енергетичних і газових об'єктах на заході України.

До ймовірного другого етапу ворог готує:

  • крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160;
  • крилаті ракети 9М729 "Новатор" підвищеної дальності з комплексів "Іскандер-М1";
  • крилаті ракети "Калібр" з морських носіїв;
  • ракети "Кинжал" з бортів МіГ-31К;
  • БпЛА типу "Shahed" та їх аналоги.
РФ готує повторний удар по Україні, літаки оснащені ракетами: що стане ціллю
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 3 лютого в Києві прогриміла серія гучних вибухів.

Пізніше стало відомо, що Росія підняла в повітря стратегічну авіацію та вивела в море ракетоносій. Щонайменше чотири борти Ту-95МС прямували до потенційних пускових рубежів у Саратовській області.

Вранці 3 лютого в Україні тривала повітряна тривога. У повітряному просторі України були зафіксовані дрони, а також крилаті ракети. РФ здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Детальніше читайте в матеріалі: Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою.

За даними моніторингових каналів, ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу декількох регіонів. Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу.

Упродовж ночі під ударом перебували Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.

У ДСНС повідомили, що в результаті нічної атаки РФ на Київ постраждали три людини. Під прицілом перебували кілька районів міста.

  • Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026
    Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026 Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026
    Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026 Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026
    Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026 Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026
    Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026 Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026
    Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026 Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026
    Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026 Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026
    Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026 Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026
    Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026 Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026
    Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026 Фото: ДСНС України
  • Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026
    Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026 Фото: ДСНС України, Нацполіція
  • Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026
    Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026 Фото: ДСНС України, Нацполіція
  • Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026
    Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026 Фото: ДСНС України, Нацполіція
  • Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026
    Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026 Фото: ДСНС України, Нацполіція
  • Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026
    Ракетний удар по Києву 3 лютого 2026 Фото: ДСНС України, Нацполіція

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України ракетний удар
