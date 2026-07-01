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Черговий дедлайн Кремля: ISW оцінив, чи зможе РФ захопити усю Донеччину до кінця року

Дар'я Пшеничник
1 липня 2026, 10:01
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Щоб повністю закрити питання з Донеччиною, РФ необхідно окупувати ще близько 5 305 квадратних кілометрів.
ВСУ, Фронт, Война
Чи зможуть росіяни захопити усю Донецьку область до кінця року / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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  • Кремль наказав захопити Донеччину до кінця 2026 року
  • Темпи просування окупантів впали вчетверо
  • Російські генерали брешуть Путіну фейками з ШІ

Кремль укотре став заручником власних ілюзій, встановивши для своєї армії черговий нереалістичний термін - окупувати всю територію Донецької області до 31 грудня 2026 року. Проте реальна ситуація на полі бою свідчить про те, що плани Москви знову залишаться лише на папері.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики констатують, що темпи просування загарбників у 2026 році катастрофічно впали.

Цифри проти пропаганди: темпи наступу сповільнилися вчетверо

Як зазначає Президент України Володимир Зеленський, з початку повномасштабного вторгнення Москва вже 15 разів змінювала дедлайни для захоплення Донбасу, і кожен із них був успішно провалений. 16-а спроба навряд чи стане винятком, що підтверджується сухою математикою війни від ISW:

  • Поточні темпи (червень 2026): окупанти спроможні просуватися в середньому лише на 3,79 кв. км за добу.
  • Для порівняння (серпень 2025): торік швидкість просування була майже вчетверо вищою і становила 16,65 кв. км на день.
  • Головна перешкода для ворога: щоб повністю закрити питання з Донеччиною, РФ необхідно окупувати ще близько 5 305 квадратних кілометрів. З огляду на нинішню динаміку, виконання цього завдання до кінця поточного року є математично та тактично неможливим.

Віртуальні перемоги: ШІ та "красиві звіти" замість реальних успіхів

Нереалістичні вимоги з боку вищого керівництва РФ призвели до системного самообману всередині окупаційної армії. Щоб задовольнити амбіції диктатора і вберегтися від покарань, російські командири на місцях вдаються до відвертого театру абсурду:

  • Фейкові прапори: практикується тактика "швидких набігів" задля встановлення триколора на руїнах у сірій зоні, після чого підрозділи відступають, але звітують про "впевнений контроль".
  • Дипфейки та нейромережі: для демонстрації "просування" углиб української оборони армія РФ усе частіше використовує згенеровані штучним інтелектом відеоматеріали.
  • Паперові перемоги: вищому командуванню відправляються викривлені, "причесані" звіти, які не мають нічого спільного з реальністю.

Пастка для диктатора

Експерти ISW припускають, що Владімір Путін наразі перебуває в інформаційному вакуумі та має абсолютно викривлене уявлення про боєздатність своїх військ. Через хронічну брехню генералів диктатор переоцінює можливості армії РФ.

Ціна цієї дезінформації для самої Росії - колосальна. Намагаючись наздогнати вигадані графіки, окупаційні війська продовжують спалювати дефіцитну бронетехніку та закидати позиції Сил оборони України тисячами своїх солдатів, не отримуючи натомість жодних стратегічних результатів.

Де можуть розпочатися інтенсивні бої - думка експерта

Військовий оглядач Іван Тимочко вважає, що найближчим часом найінтенсивніші бойові дії на фронті можуть зосередитися в Константинівській, Покровсько-Мирноградській та Лиманській агломераціях. На його думку, саме ці напрямки залишаються пріоритетними для російського командування, яке прагнутиме зосередити там основні сили наступу.

Водночас ситуація на півдні України, за оцінкою експерта, може розвиватися за іншим сценарієм. Тимочко припускає, що російські війська там можуть знизити активність наступальних дій і зосередитися на утриманні вже зайнятих позицій, що поступово призведе до зниження інтенсивності боїв.

Окремо експерт зазначає, що російська армія неодноразово демонструвала готовність утримувати захоплені території навіть у складних умовах. За його словами, окупаційні сили можуть продовжувати оборону навіть у разі проблем із логістикою, оскільки раніше вже витрачали значні ресурси заради збереження контролю над позиціями.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, DeepState попередили про загрозу для Костянтинівки. Аналітики відзначили різке загострення ситуації навколо міста. За їхніми даними, противник вийшов на околиці Костянтинівки і намагається перерізати логістичні маршрути для відрізання міста від постачання.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив про відновлення активності ворога на південних напрямках. За його словами, ворог нарощує тиск біля Оріхова. Під час однієї з атак було задіяно п'ять квадроциклів, 17 мотоциклів і до півсотні військовослужбовців.

Керівник безпекових програм Павло Лакійчук констатував, що можливості російського командування обмежені через втрати. Він пояснив, що через дефіцит ресурсів росіянам бракує сил для одночасних наступів. Експерт зазначив, що через це окупанти змушені проводити операції послідовно, а не синхронно на кількох напрямках.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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