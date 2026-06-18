Ворог посилив штурми на важливому напрямку: Волошин розкрив, де зараз найгарячіше

Окупанти нарощують тиск біля Оріхова та Гуляйполя, але не можуть досягти поставлених цілей.

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Ворог активізувався на півдні / Колаж: Главред, фото: Генштаб, Сили оборони Півдня

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Окупаційні війська РФ відновили свою активність на півдні

Зокрема, РФ знову намагалась штурмувати Малу Токмачку

Українські військові відбили штурм і завдали росіянам втрат

На півдні України протягом минулої доби російські окупаційні війська помітно активізувалися.

Найінтенсивніші бойові дії фіксуються на Гуляйпільському напрямку. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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За його словами, ворог намагався атакувати Малу Токмачку, залучивши підрозділи з використанням легкої техніки. Зокрема, було задіяно п’ять квадроциклів, 17 мотоциклів і до пів сотні військовослужбовців. Штурм одночасно вівся на кількох позиціях, що, за словами речника, трапляється нечасто. Він уточнив, що російські сили зазнали втрат і не досягли жодного успіху.

Волошин зазначив, що така активність свідчить про накопичення противником живої сили з метою виконання завдання російського командування - наблизитися до Оріхова.

"Зараз у деяких підрозділів росіян знову горять дедлайни. Вони мали до 15 червня вийти на певні рубежі. Наприклад, на Гуляйпільському напрямку, це в 36-й армії - це Барвінівка, Любицьке, вони мали вийти на цей рубіж, оволодіти Воздвижівкою. Вони мають вийти на рубіж по річці Верхня Терса до кінця червня, але в них не виходить. Будуть вводитись додаткові штурмові підрозділи на деяких ділянках фронту, додаткові сили. Тож у найближчі дні окремі ділянки фронту й надалі активуватимуться", - підкреслив Волошин.

Що відбувається на півдні

За даними Сил оборони, на Гуляйпільському напрямку за добу зафіксовано 32 бойові зіткнення. Найгарячіша ділянка фронту - район Добропілля Зокрема, біля Воздвижівки та Добропілля відбулося 9 боєзіткнень. Також активні бої тривають у районі Цвіткового, де зафіксовано ще 7 зіткнень.

Окупанти не припиняють і удари КАБами. За минулу добу зафіксовано 27 авіаударів із застосуванням сотень керованих авіабомб. Найчастіше під обстрілами опинялися Комишуваха, Воздвижівка та Різдвянка. Протягом кількох днів також фіксуються удари по Омельнику.

Попри це, ворог ні на метр не просунувся до Комишувахи, однак дуже посилив свою вогневу активність, додав речник.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на Херсонському напрямку

На Херсонському напрямку, за словами Волошина, росіяни зменшили кількість артилерійських обстрілів, проте збільшили застосування дронів-камікадзе. "Сьогодні ми фіксуємо щодня по 650 ударів дронами, з яких кожен третій - це дрон літакового типу", - поінформував він.

Херсон / Інфографіка: Главред

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Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

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