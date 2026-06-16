Сценарій Покровська повторюється: DeepState попередили про загрозу для великого міста

В DeepState заявили про різке загострення ситуації навколо Костянтинівки. Ворог намагається оточити місто та використовує тактику інфільтрації.

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DeepState попередили про загрозу для Костянтинівки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstate

Про що йдеться у матеріалі:

Російські війська вийшли на околиці Костянтинівки з усіх сторін

Ворог намагається відрізати місто від логістичного забезпечення

Штурмові групи РФ мають суттєву перевагу в живій силі на фронті

Ситуація навколо Костянтинівки на Донеччині різко загострюється та має ознаки поступового охоплення міста російськими військами з кількох напрямків. Противник нарощує тиск на околиці населеного пункту, намагаючись перерізати логістичні маршрути та ускладнити постачання українських підрозділів. У разі подальшого просування РФ існує ризик часткової ізоляції міста та погіршення оперативної ситуації на всій ділянці фронту навколо Слов’янсько-Краматорської агломерації. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ситуація навколо Костянтинівки розгортається найважчим сценарієм, адже противник вийшов буквально з усіх сторін на окраїни міста і здійснює активний тиск та просочується в глибину населеного пункту. Спостерігаються фіксації піхоти ворога зі східної частини через Новодмитрівку та постійні фіксації з боку Берестка та Іллінівки", — йдеться у повідомленні.

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Особливе занепокоєння викликає характер дій російської армії. На думку експертів, нинішня обстановка дедалі більше нагадує події, які раніше розгорталися навколо Покровська.

"Зокрема, чомусь повторюються помилки зі спробами хаотичних зачисток міста, в той час, коли противник має простір для просування і змінює свої позиції в разі необхідності", — зазначили у DeepState.

Водночас співрозмовники проєкту серед українських військових звертають увагу на суттєву перевагу противника в живій силі. За їхніми словами, кількість штурмових груп РФ значно перевищує ресурси, які зараз доступні Силам оборони на цій ділянці фронту.

DeepState / Інфографіка: Главред

Однією з ключових цілей російського командування аналітики називають спробу відрізати значну частину міста від стабільного забезпечення. Така тактика вже застосовувалася під час боїв за Покровськ.

"Зробити ворог це може найпростішим чином — добратися фізично піхотою в цей район і як в Покровську влаштовувати засідки і координувати своїх пілотів для вогневого контролю", — наголосили аналітики.

Паралельно російські війська продовжують знищувати населений пункт. У DeepState звертають увагу, що інтенсивність обстрілів поступово перетворює Костянтинівку на суцільну зону руйнувань, що ускладнює подальшу оборону.

Аналітики також зауважують, що російська сторона вже активно готує інформаційне підґрунтя для заяв про майбутні успіхи, водночас не зважаючи на великі втрати особового складу під час штурмових дій.

Експерти називають Костянтинівку одним із найважливіших вузлів оборони на Донеччині, від якого залежить подальша безпекова ситуація для всієї Слов'янсько-Краматорської агломерації.

"Противник це знає, усвідомлює і враховує для своїх подальших наступальних дій", — вказали аналітики.

У DeepState попереджають, що втрата міста може серйозно ускладнити логістику українських військ у регіоні та створити додаткові ризики для Дружківки, Краматорська і навколишніх населених пунктів.

"Як тільки Костянтинівка перейде під контроль противника, логістика для Сил Оборони в даному районі кардинально зміниться, створяться додаткові труднощі будь-яких пересувань, а саме перебування навіть в Краматорську стане надзвичайно небезпечним, де свою роботу вже будуть робити ворожі пілоти", — підсумували аналітики.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Яка ціль наступу росіян - коментар експерта

Військовий оглядач Іван Тимочко зазначив, що заявлений Росією весняно-літній наступ фактично не досяг поставлених цілей, а характер бойових дій у літній період буде відрізнятися від попередніх кампаній.

В коментарі 24 каналу він сказав, що найбільш запеклі бої найближчим часом можуть точитися за Костянтинівську, Покровсько-Мирноградську та Лиманську агломерації.

Водночас на півдні України російські війська, ймовірно, зосередяться на утриманні зайнятих позицій, хоча інтенсивність бойових дій там може поступово знижуватися. Тимочко також вважає, що Росія навряд чи зможе суттєво наростити свій військовий потенціал у цьому напрямку, попри попередні наміри розширювати окуповані території.

"Росіяни намагатимуться там втриматись до останнього навіть якщо в них буде відрізана логістика. За увесь час повномасштабної війни з противником ми бачили, що він прагнув триматися ціною будь-яких жертв там, де інші армії просто вважали б недоцільним перебувати", – зазначив Тимочко.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін пояснює, що руйнування логістики знижує боєздатність військ РФ, але лише порушення постачання не забезпечить звільнення територій. Він підкреслює, що для успіху потрібне активне просування української піхоти, а технологічні удари ворога більше спрямовані на терор цивільних міст. За оцінкою Жоріна, російська армія модернізує дрони, частка яких у наступальних операціях може сягати 50%, однак ініціатива перебуває на боці ЗСУ.

Також раніше повідомлялося, що експерт Центру воєнно-політичних досліджень Костянтин Машовець спрогнозував, що ЗСУ можуть втратити важливе місто на Донеччині у червні. Машовець наголосив, що критичний перелом може настати в розпал літа у Костянтинівці, додавши, що незабаром оприлюднить детальний аналіз ситуації. На Донецькому напрямку російські війська активізують наступальні дії на південь від Іллінівки, намагаючись посилити свій контроль і розширити операції піхоти у місті.

Як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують, що, хоча російські війська застосовують тактику інфільтрацій і створюють загрозу, фахівці не очікують швидкого прориву оборони України у Костянтинівці. Російські заяви про повне захоплення міста і оточення Слов’янсько-Краматорської агломерації є перебільшеними, а ситуація на фронті свідчить про міцний спротив ЗСУ та зниження швидкості просування агресора.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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