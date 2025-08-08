Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Наземна війна триватиме: у Forbes пояснили, на що розраховує Путін

Анна Ярославська
8 серпня 2025, 09:04
56
З точки зору господаря Кремля, повільне і виснажливе просування є виграшною стратегією.
Путін, війна
Кремль іде в наступ за будь-яку ціну / Колаж: Главред, фото: ОК Захід, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ua.depositphotos.com Більшість росіян підтримують війну Скорочення військових видатків може обвалити економіку РФ

Головні тези:

  • Росія втрачає близько 1000 осіб на день, але Путін готовий до таких втрат
  • Захоплено менше 0,1% території України в червні
  • Кремль розраховує на політичну кризу в Україні

Війна Росії проти України, ймовірно, продовжиться попри втрати окупаційної армії, оскільки жодні людські страждання не мають значення в розрахунках глави Кремля Володимира Путіна. Про це пише журналіст Девід Гемблінг у своїй статті для видання Forbes.

"Мало хто з лідерів продовжить війну, яка забрала життя близько мільйона людей і в якій повна перемога здається неможливою. Але хоча він [Путін], можливо, і погодиться на припинення бомбардувань безпілотниками, які завдають величезної шкоди російським нафтогазовим об'єктам, кривава наземна війна, імовірно, продовжиться", - ідеться в статті.

відео дня

Журналіст зазначає, що РФ продовжує наступ і втрачає близько тисячі осіб на день, Путін може прийняти ці втрати. За деякими даними, для росіян кількість загиблих у спробах захопити населений пункт окупантів навіть є предметом гордості. "Я вбив п'ять загонів "Шторм", щоб взяти це село" - це типове ставлення до своїх солдатів.

У червні Росія захопила близько трьохсот квадратних кілометрів, або менше 0,1% території України.

"Російські атаки іноді здійснюються групами по чотири-шість осіб, але в багатьох випадках скорочуються до численних загонів по дві-три людини, які намагаються прорватися між українськими позиціями", - зазначає Майкл Кофман, американський аналітик, відомий своїм досвідом роботи зі Збройними силами Російської Федерації.

У статті йдеться про те, що російська піхота прагне просунутися якомога далі за межі початкової лінії оборони українських військ і закріпитися там. Хоча багато окупантів гинуть, деяким все ж вдається прорватися і закріпитися в очікуванні підкріплення.

"Втрати високі, а успіхи рідкісні. Але якщо командири кидають достатньо військ на лінію фронту досить довго, вони врешті-решт відтісняють її", - пише журналіст.

Більшість солдатів, яких Росія кидає в м'ясорубку - це контрактники. Їх вербують і втрачають у кількості близько 30 тисяч на місяць, проте країна з населенням 140 мільйонів "може витримувати такі втрати упродовж тривалого часу".

"З точки зору Путіна, це повільне, виснажливе просування є виграшною стратегією. Він завойовує територію та розраховує на те, що Україна зіткнеться з політичною кризою в найближчі місяці. Якщо майбутнє перемир'я заморозить наявну ситуацію на місцях, кожен день бойових дій буде днем прогресу", - пише автор матеріалу.

Зазначається, що ситуацію можуть змінити кілька речей:

  • прискорення економічного колапсу Росії;
  • збільшення військової допомоги Україні;
  • успішна українська наступальна операція.

"Без цього слід очікувати продовження кровопролиття", - наголосили в Forbes.

Путін тягне час - думка експерта

Російський диктатор Володимир Путін намагається затягнути час і підняти ставки в очікуванні сприятливого моменту для переговорів. Про це заявив журналіст і бізнесмен Вадим Денисенко.

За його словами, розмова Путіна з представником Трампа Стівом Віткоффом 6 серпня була продиктована радше безвихіддю, ніж реальним бажанням обговорювати мир.

"Путін вважає, що вести переговори потрібно тоді, коли ти можеш підняти ставки", - підкреслив Денисенко.

Експерт також припустив, що Кремль спробує активізувати свої позиції на фронті - наприклад, у разі падіння Покровська або інших символічно важливих успіхів, а також посилить напруженість у Білорусі під прикриттям військових навчань.

Крім того, на думку Денисенка, Путін прагне дотягнути до зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, розраховуючи отримати від нього хоча б усні гарантії підтримки.

Він зазначив, що Кремль укотре міг порушити в розмові з Віткоффом питання анексії неокупованих територій України як умову для початку переговорів.

"Але варто звернути увагу, що його часові лаги все зменшуються. Тому зараз, якщо і можна про щось теоретично говорити, то, як максимум, можна говорити про тимчасове повітряне перемир'я", - додав Денисенко.

Втрати армії РФ у війні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп 1 серпня заявив, що з початку року у війні проти України Росія втратила 112 500 солдатів, а Україна - 8 000, це число не включає зниклих безвісти. Україна також втратила мирних жителів, але в меншій кількості, оскільки російські ракети падають на Київ та інші українські населені пункти.

У червні Генштаб ЗСУ повідомив, що втрати російських окупаційних військ від початку повномасштабного вторгнення досягли одного мільйона осіб. З них понад 628 тисяч - лише за останні півтора року.

Британська розвідка у квітні заявляла, що станом на 2025 рік втрати країни-агресора РФ в Україні сягнули числа 138 тисяч знищених і поранених.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини України війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Два міста в небезпеці: в ISW попередили, куди планують прорватися окупанти

Два міста в небезпеці: в ISW попередили, куди планують прорватися окупанти

10:13Фронт
Пожежа спалахнула біля потужного об'єкту: Крим атакували українські дрони

Пожежа спалахнула біля потужного об'єкту: Крим атакували українські дрони

09:09Війна
Олещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне час

Олещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне час

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

Гороскоп Таро на завтра 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

Китайський гороскоп на сьогодні 8 серпня: Козлам - образи, Собакам - приниження

Китайський гороскоп на сьогодні 8 серпня: Козлам - образи, Собакам - приниження

Українцям почали виписувати штрафи за утримання тварин вдома: що відомо

Українцям почали виписувати штрафи за утримання тварин вдома: що відомо

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

Останні новини

10:13

Два міста в небезпеці: в ISW попередили, куди планують прорватися окупанти

09:49

"Дивовижно": донька Максима Галкіна стала його копією

09:09

Пожежа спалахнула біля потужного об'єкту: Крим атакували українські дрони

09:08

Чому після відвідування цвинтаря треба мити руки: священник пояснивВідео

09:04

Наземна війна триватиме: у Forbes пояснили, на що розраховує Путін

Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – ЗагороднійТрамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – Загородній
09:00

Олещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне час

08:57

Ольга Сумська показала фігуру в купальнику - який у неї вигляд

08:10

Чергове Трамп-шоу навколо переговорівПогляд

08:04

США готуються до зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна, час вже визначено - ЗМІ

Реклама
07:31

Термін ультиматуму Путіну спливає: Трамп сказав, чи буде в Україні припинено вогоньВідео

07:10

Хто втік з в’язниці: тільки найуважніші зможуть розгадати загадку

06:42

Армія РФ атакувала дронами Київщину: виникли пожежі, постраждали жінки

06:10

Зустріч Віткофа і подальша короткострокова перспектива для завершення війниПогляд

05:45

Всесвіт на їхньому боці: три знаки зодіаку отримають те, про що довго мріяли

05:05

Як правильно – "будь ласка" чи "будь-ласка": вчителька дала остаточну відповідьВідео

04:30

Як створювати вау-ефект: дизайнер назвав ідеальні поєднання кольорів в інтер'єріФото

04:02

Звідки птахи знають дорогу на південь: науковиця озвучила неочевидний факт

03:30

У житті чотирьох знаків зодіаку розпочнеться новий рівень 8 серпня: хто у списку

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні сови на дереві за 9 секунд

01:36

"На межі": Сирський пролив світло на ситуацію на найскладнішій ділянці фронту

Реклама
01:20

Увірветься минуле: ТОП-3 знаки, які ризикують вернутися до колишніх у серпні

01:04

Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

00:39

Віткофф розкрив деталі розмови з Путіним радникам з безпеки

00:00

Трамп відкрито висловився про зустріч із Путіним: що ховається за його словами

07 серпня, четвер
23:22

Як завершиться війна в Україні: Сирський заговорив про перемогуВідео

23:08

Сторінки життя Миколи Леонтовича: що приховувала радянська влада

23:03

Кримінальні фільми на реальних подіях: топ-5 нових релізів

22:04

У Києві збільшилася кількість хворих на COVID-19: медики попередили про нову хвилю вірусу

21:57

Відбудеться важлива зустріч з представником Трампа і Європою: Зеленський розкрив деталіВідео

21:46

Дипломат розкрив сценарій: як РФ готує пастку для України, і це не лише переговори

21:40

Що потрібно зробити у свій день народження жінкам, щоб притягнути успіх

21:19

В Індії призупиняють закупівлі нафти з РФ через Трампа - Bloomberg

21:17

"Артерію, сухожилля": Максима Галкіна збила машина в Латвії

21:15

Чому у магазинах немає круглих цін: експертка здивувала відповіддю

21:10

ЦПК Шабуніна звинувачують у конфлікті інтересів через роботу на підозрюваного у держзраді співробітника НАБУ

20:59

Українська ведуча публічно видала адресу Софії Ротару - деталі

20:52

Серпень не кінець сезону: дачник розповів, що посадити, щоб отримати врожай

20:25

Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: у Міноборони розповіли про плани на півроку

19:41

Усик отримує ультиматум від WBO: що стоїть на кону

19:39

Чи повернуться біженці в Україну: демограф назвала три причини їхнього приїзду додому

Реклама
19:15

Яке число на малюнку: лише геній зможе його прочитати

19:10

Чому ніякої зустрічі у форматі Трамп-Зеленський-Путін не буде?Погляд

18:49

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

18:47

Переговори Трампа і Путіна: ЗМІ розкрили, чому мир може залишатися далеким

18:31

Гурт Latexfauna представив саундтрек до пригодницького фільму "Троє"Відео

17:58

Від свіжого не відрізниш: шеф-кухар розповів, як реанімувати черствий хліб

17:58

Долар і євро різко обвалились в ціні: на скільки зросла гривня

17:49

Чому в неділю не можна рубати дрова: священник дав точне поясненняВідео

17:18

Велика проблема у серпні: чому огірки ростуть гачком та чим їх підгодувати

17:16

Кого потрібно запросити додому цього дня: важливі прикмети 8 серпня

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти