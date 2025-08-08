Наземна війна триватиме: у Forbes пояснили, на що розраховує Путін

З точки зору господаря Кремля, повільне і виснажливе просування є виграшною стратегією.

Головні тези:

Росія втрачає близько 1000 осіб на день, але Путін готовий до таких втрат

Захоплено менше 0,1% території України в червні

Кремль розраховує на політичну кризу в Україні

Війна Росії проти України, ймовірно, продовжиться попри втрати окупаційної армії, оскільки жодні людські страждання не мають значення в розрахунках глави Кремля Володимира Путіна. Про це пише журналіст Девід Гемблінг у своїй статті для видання Forbes.

"Мало хто з лідерів продовжить війну, яка забрала життя близько мільйона людей і в якій повна перемога здається неможливою. Але хоча він [Путін], можливо, і погодиться на припинення бомбардувань безпілотниками, які завдають величезної шкоди російським нафтогазовим об'єктам, кривава наземна війна, імовірно, продовжиться", - ідеться в статті.

Журналіст зазначає, що РФ продовжує наступ і втрачає близько тисячі осіб на день, Путін може прийняти ці втрати. За деякими даними, для росіян кількість загиблих у спробах захопити населений пункт окупантів навіть є предметом гордості. "Я вбив п'ять загонів "Шторм", щоб взяти це село" - це типове ставлення до своїх солдатів.

У червні Росія захопила близько трьохсот квадратних кілометрів, або менше 0,1% території України.

"Російські атаки іноді здійснюються групами по чотири-шість осіб, але в багатьох випадках скорочуються до численних загонів по дві-три людини, які намагаються прорватися між українськими позиціями", - зазначає Майкл Кофман, американський аналітик, відомий своїм досвідом роботи зі Збройними силами Російської Федерації.

У статті йдеться про те, що російська піхота прагне просунутися якомога далі за межі початкової лінії оборони українських військ і закріпитися там. Хоча багато окупантів гинуть, деяким все ж вдається прорватися і закріпитися в очікуванні підкріплення.

"Втрати високі, а успіхи рідкісні. Але якщо командири кидають достатньо військ на лінію фронту досить довго, вони врешті-решт відтісняють її", - пише журналіст.

Більшість солдатів, яких Росія кидає в м'ясорубку - це контрактники. Їх вербують і втрачають у кількості близько 30 тисяч на місяць, проте країна з населенням 140 мільйонів "може витримувати такі втрати упродовж тривалого часу".

"З точки зору Путіна, це повільне, виснажливе просування є виграшною стратегією. Він завойовує територію та розраховує на те, що Україна зіткнеться з політичною кризою в найближчі місяці. Якщо майбутнє перемир'я заморозить наявну ситуацію на місцях, кожен день бойових дій буде днем прогресу", - пише автор матеріалу.

Зазначається, що ситуацію можуть змінити кілька речей:

прискорення економічного колапсу Росії;

збільшення військової допомоги Україні;

успішна українська наступальна операція.

"Без цього слід очікувати продовження кровопролиття", - наголосили в Forbes.

Путін тягне час - думка експерта

Російський диктатор Володимир Путін намагається затягнути час і підняти ставки в очікуванні сприятливого моменту для переговорів. Про це заявив журналіст і бізнесмен Вадим Денисенко.

За його словами, розмова Путіна з представником Трампа Стівом Віткоффом 6 серпня була продиктована радше безвихіддю, ніж реальним бажанням обговорювати мир.

"Путін вважає, що вести переговори потрібно тоді, коли ти можеш підняти ставки", - підкреслив Денисенко.

Експерт також припустив, що Кремль спробує активізувати свої позиції на фронті - наприклад, у разі падіння Покровська або інших символічно важливих успіхів, а також посилить напруженість у Білорусі під прикриттям військових навчань.

Крім того, на думку Денисенка, Путін прагне дотягнути до зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, розраховуючи отримати від нього хоча б усні гарантії підтримки.

Він зазначив, що Кремль укотре міг порушити в розмові з Віткоффом питання анексії неокупованих територій України як умову для початку переговорів.

"Але варто звернути увагу, що його часові лаги все зменшуються. Тому зараз, якщо і можна про щось теоретично говорити, то, як максимум, можна говорити про тимчасове повітряне перемир'я", - додав Денисенко.

Втрати армії РФ у війні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп 1 серпня заявив, що з початку року у війні проти України Росія втратила 112 500 солдатів, а Україна - 8 000, це число не включає зниклих безвісти. Україна також втратила мирних жителів, але в меншій кількості, оскільки російські ракети падають на Київ та інші українські населені пункти.

У червні Генштаб ЗСУ повідомив, що втрати російських окупаційних військ від початку повномасштабного вторгнення досягли одного мільйона осіб. З них понад 628 тисяч - лише за останні півтора року.

Британська розвідка у квітні заявляла, що станом на 2025 рік втрати країни-агресора РФ в Україні сягнули числа 138 тисяч знищених і поранених.

