Два міста в небезпеці: в ISW попередили, куди планують прорватися окупанти

Лінії постачання українських військових окупанти можуть перекрити.

Ворог намагається перерізати лінії постачання ЗСУ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Що повідомили аналітики:

ЗСУ позбавлені можливості безпечно пересуватися лісовими дорогами

Загроза для Лимана і Сіверська підвищилась

Окупаційні війська країни-агресорки Росії покращили свою здатність перекривати українські лінії постачання у лісистій місцевості. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зараз все частіше фіксуються випадки, коли оптоволоконні БпЛА росіян позбавляють українських військових можливості безпечно пересуватися лісовими дорогами.

Раніше такі ділянки були захищені від російських дронів FPV завдяки лісовому покриву, однак зараз ситуація змінилася, зокрема й у Серебрянському лісництві. Тому небезпека для двох міст - Лимана і Сіверська, підвищилась.

Лиман / Інфографіка: Главред

Інтенсивність бойових дій на Лиманському напрямку зросла

Представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов нещодавно повідомляв, що окупанти здійснюють дуже сильний тиск на українських військових на трьох ключових напрямках, серед яких і Лиманський.

Там ворог сфокусував увагу на тиску в Серебрянському лісництві. Крім цього окупанти продовжують спроби прориватися біля Покровська та на Новопавлівському напрямку.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше військові повідомляли, що основні зусилля російських військ нині зосереджені на спробах захоплення Покровська, однак прямий штурм міста малоймовірний.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що у Покровську Донецької області ситуація залишається вкрай напруженою.

Нагадаємо, Главред писав, що військове керівництво РФ віддало наказ взяти під контроль місто Покровськ на Донеччині до 1 вересня. Наразі російські загарбники не лише проводять активні штурми, але й розкидають дронами пропагандистські листівки з проханням до місцевих здавати українські позиції.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

