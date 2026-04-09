"Я закохався": актор-воїн розповів, як пішов від дружини

Український актор Ращук відверто розповів про своє особисте життя.

Володимир Ращук і Вікторія Білан-Ращук вирішили розлучитися / колаж: Главред, фото: instagram.com/vikki.bilan

Український актор і військовослужбовець Володимир Ращук розповів про зміни в особистому житті.

За словами артиста, він більше не перебуває у стосунках зі своєю дружиною, актрисою Вікторією Білан-Ращук, і вже має нові стосунки. Про це він розповів в інтерв'ю каналу "КіноUA".

За словами актора, він не любить виносити особисте життя у публічний простір.

Володимир Ращук розповів про особисте / Фото Instagram/volodymyr_rashchuk

"Мабуть, мушу сказати: так, ми не разом. Ми розійшлися. У житті відбулися певні переоцінки: чи то я став дорослішим, чи то почав більше думати про себе, про те, чого насправді хочу. Яким хочу бачити своє життя. Не знаю, чи пов’язано це з війною, чи з іншими обставинами. Ми прийняли рішення розійтися, ми не разом, але у нас є син. І це найголовніше. Вважаю, що це як підсумок наших стосунків, найголовніший показник. А те, що люди розходяться, так буває. Я хочу одного: щоб усі були щасливі — і Віка, і я. Ми цього заслуговуємо", — сказав Ращук.

Актор також розкрив особисте і повідомив, що він закохався.

Володимир Ращук розповів про особисте життя / Фото Instagram/volodymyr_rashchuk

"Я закохався. Хтось каже, що я зрадник, але ви походьте в моїх чоботях, поживіть моє життя, а вже потім будете засуджувати й розповідати, як кому жити. Весь вільний час, мінімум тричі на тиждень, я їду. Ось учора провів вісім годин із малюком: ми гуляли, спали, гралися, ходили на плавання. Для мене найголовніше — син. А стосунки — так склалося. Тут нічого не поробиш, це життя", — додав він.

Главред раніше писав про те, що онук легендарної української співачки Софії Ротару, який покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення, різко змінився — він дуже схуд і виглядає виснаженим.

Раніше також двох учасників нового сезону "МайстерШеф" запідозрили в "непростій" дружбі, більше того, цій парочці приписують справжній роман. Йдеться про учасників, одружену з японцем Марію Міяке та Артура Кондра.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Володимир Ращук Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987) — український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

