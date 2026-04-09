Вдарить мороз до -5: Львівщину накриють небезпечні метеоявища

Руслана Заклінська
9 квітня 2026, 16:04оновлено 10 квітня, 22:45
П'ятниця у Львівській області почнеться з густого туману та сильних заморозків.
Прогноз погоди на Львівщині на 10 квітня / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода на Львівщині 10 квітня
  • Чи прогнозують дощ або мокрий сніг
  • Якою буде температура вночі та вдень

У п'ятницю, 10 квітня, погода у Львівській області перебуватиме під впливом холодної повітряної маси з півночі. Очікується різке нічне зниження температури, туман та небезпечні умови на дорогах. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території Львівської області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Суттєвих опадів не передбачається, проте синоптики попереджають про погіршення видимості вночі та вранці до 500-1000 метрів через слабкий туман. Через нічні мінусові температури на дорогах області утримається ожеледиця, що створює ризики для водіїв.

відео дня

Температура повітря в області в нічний час опуститься до 0-5° морозу, у зв'язку з чим оголошено ІІ (помаранчевий) рівень небезпечності. Вдень сонце дещо прогріє повітря до 6-11° тепла.

Вітер переважатиме північного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Окрім заморозків, синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий) через ожеледицю, яка спостерігатиметься на дорогах регіону в період з 9 по 11 квітня.

Погода у Львові 10 квітня

У Львові п'ятниця також буде холодною, особливо в нічні та ранкові години. Небо буде вкрите хмарами з періодичними проясненнями, опади малоймовірні.

Температура повітря вночі у місті становитиме 1-3° морозу (сильний заморозок), вдень стовпчики термометрів піднімуться до 8-10° тепла. Як і по області, у Львові очікується ранковий туман та слизьке дорожнє покриття.

Якою буде погода на Великдень - прогноз

Синоптикиня Наталія Діденко оприлюднила прогноз погоди на Великдень 2026 року. За її словами, у суботу, 11 квітня, синоптична ситуація в Україні суттєво не зміниться.

У неділю, 12 квітня, майже по всій території країни очікуються періодичні дощі з проясненнями. У великодню ніч температура повітря становитиме +2...+5 градусів, місцями можливі заморозки.

Вдень 12 квітня повітря дещо прогріється до +7...+11 градусів, а на Лівобережжі — до +8...+14 градусів. За прогнозом синоптикині, більш відчутне потепління в Україні очікується з 14–15 квітня.

Як повідомляв Главред, 9 квітня в Україні очікується прохолодна та дощова погода з мокрим снігом. Вдень температура становитиме +3…+8°, на півдні та сході - до +11°.

У Дніпрі найближчими днями збережеться нестабільна погода з хмарністю, дощами та низькими температурами. 9 квітня очікується до +9°C і дощ після обіду, 10 квітня - похмуро з дрібними опадами.

Крім цього, 10 квітня у Рівненській області очікується прохолодна погода без істотних опадів. Вночі температура знизиться до 0…-3°, вдень - до +3…+8°, у Рівне вночі 0…-2°, вдень +6…+8°.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

