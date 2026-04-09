Російська блогерка Лерчек, яка хворіє на рак, поголила голову: сумне відео

Блогерка Лерчек обстригла своє довге волосся та поголила голову.

Лерчек поголила голову наголо / Скріншот Instagram/ler_chek

Що сталося з Лерчек

Російська ведуча, блогерка та багатодітна мати Лерчек (справжнє ім'я — Валерія Чекаліна), яка хворіє на рак шлунка четвертого ступеня, показала відео, як позбавляється свого волосся.

Відповідним відео поділився її чоловік — аргентинський танцюрист Луїс — на її сторінці в Instagram.

Блогерка Лерчек позбулася свого волосся

"Випадання почалося після першої хімії, я бачив, як тобі було складно щоразу розчісуватися і прибирати волосся великими пасмами. І ти прийняла правильне рішення — поголитися наголо, щоб не дозволити цьому процесу красти твою красу по краплі", — написав Луїс.

Чоловік блогерки написав, що Лерчек, незважаючи на біль, продовжує посміхатися, дарувати любов своїй родині, будувати плани на наше майбутнє і вкладати всю свою силу в життя. "Ти завжди була такою - і саме це змусило мене полюбити тебе. У цьому твоя справжня краса, і для мене вона ніколи не згасне. Вона не в твоєму волоссі, бровах, нігтях. Ти завжди будеш моєю прекрасною Лерою, а я завжди буду поруч з тобою - на кожному кроці нашого шляху", - написав коханий блогерки.

Зазначимо, що російська блогерка Лерчек страждає від четвертої стадії раку шлунка з метастазами в ноги, легені, мозок. Дівчина перебувала під домашнім арештом і не змогла вчасно пройти обстеження.

Зараз Валерія Чекаліна проходить курси променевої та хіміотерапії. Лікарі не дають позитивних прогнозів, а стан ведучої поступово погіршується.

Про особу: Лерчек Лерчек — (Валерія Чекаліна) — популярна російська блогерка та підприємниця, відома під псевдонімом Лерчек.

