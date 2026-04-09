Не міг виступати через два діагнози: Козловський зробив зізнання

Співак розповів, від чого страждав останнім часом.

Віталій Козловський скасував концерт

Відомий український співак Віталій Козловський нещодавно призупинив виступи через погіршення стану здоров'я. У коментарі для проекту "Наодинці з гламуром" артист розкрив свої діагнози, від яких страждав останнім часом.

За словами Козловського, він переніс одразу дві неприємні хвороби дихальних шляхів. Незважаючи на погане самопочуття, він виходив на сцену, щоб порадувати відданих шанувальників.

Віталій Козловський - діагноз

"У мене був гострий трахеїт, який поступово переріс у гостру ГРВІ. А що робити? Ти все одно виходиш до людей, співаєш. А аудиторія чудово лікує – своїми посмішками, увагою, відчуттям, що вони сумували. Я це відчував. Мені це дає сили", — розповів Віталій.

На щастя, лікування дало результат, і співак повернувся до виступів та занять спортом. Виконавець розповів про свою передконцертну рутину, яка включає серйозну фізичну підготовку.

Віталій Козловський захворів

"Перед виходом на сцену робив 100 віджимань від підлоги. По 25 разів у чотири підходи. І потім виходиш у гарному настрої. Мене мотивував мій син і займатися здоров'ям. Тому що коли ти фізично здоровий, ти і ментально здоровий. Тоді все налагоджується – з'являються правильні думки і дії", — повідомив Козловський.

Інфографіка, Козловський

Раніше Главред повідомляв, що Олена Мозгова прокоментувала гучний скандал між Катериною Репяховою та Палацом "Україна", зайнявши жорстку позицію. Продюсерка відверто зізналася, чому наполягала на відсутності дружини Віктора Павліка на своєму заході.

Також Ауріка Ротару поділилася рідкісними подробицями про життя своєї сестри в умовах війни. За її словами, Софія Михайлівна прийняла усвідомлене рішення залишити сцену в минулому на час війни і зараз насолоджується приватним життям.

Про особу: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський — український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005—2010), "Золота шарманка" (2007—2010), "Шлягер року" (2007−2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

