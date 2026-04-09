Смерть Метью Перрі: оголошено покарання винній у смерті актора

Віталій Кірсанов
9 квітня 2026, 14:56
Суд виніс вирок головній фігурантці, яку називали "королевою кетаміну".
Стали відомі нові подробиці смерті Метью Перрі
Стали відомі нові подробиці смерті Меттью Перрі

Коротко:

  • Головною обвинуваченою стала 42-річна Джасвін Сангха
  • У суді Сангха визнала, що її дії завдали шкоди багатьом людям
  • Сангха — не єдина фігурантка справи

У США завершився один із найгучніших судових процесів останніх років — винесено вирок у справі про загибель актора Меттью Перрі.

Головною обвинуваченою стала 42-річна Джасвін Сангха, яка отримала прізвисько "королева кетаміну". Суд визнав її винною в незаконному розповсюдженні наркотиків, що в результаті призвело до смерті актора. У Лос-Анджелесі їй призначили покарання: 15 років позбавлення волі. Про це пише BBC.

Слідство встановило, що з 2019 року Сангха керувала підпільною мережею з продажу заборонених речовин у районі Північного Голлівуду. Саме через цю мережу поширювався кетамін, який став причиною трагедії. Раніше жінка частково визнала свою провину за кількома пунктами, включаючи збут наркотиків із тяжкими наслідками.

Прокуратура охарактеризувала діяльність обвинуваченої як налагоджений незаконний бізнес. Серед іншого, вона займалася продажем кетаміну — препарату, що застосовується в медицині як анестетик, але є вкрай небезпечним при неконтрольованому вживанні. Суддя підкреслив, що винесене покарання відповідає тяжкості злочину, зазначивши відсутність каяття у підсудної протягом тривалого часу.

Проте вже під час судового процесу Сангха висловила жаль і визнала, що її дії завдали шкоди багатьом людям. Перед оголошенням вироку виступила родина актора. Його мачуха, Деббі Перрі, закликала суд призначити максимально суворе покарання.

Вона заявила, що обвинувачена свідомо обрала шлях, який завдає шкоди оточуючим, незважаючи на свої здібності вести легальний бізнес, і попросила позбавити її можливості заподіювати біль іншим сім'ям.

Захист, у свою чергу, наполягав на більш м'якому вироку, вказуючи на визнання провини та відсутність судимостей у минулому.

При цьому Сангха — не єдина фігурантка справи. Загалом у розслідуванні беруть участь п'ятеро осіб, включаючи медичних працівників та особистого помічника актора, причетних до поставок наркотиків.

Так, лікар Сальвадор Пласенсія отримав 30 місяців тюремного ув'язнення, а його колега Марк Чавес — домашній арешт з подальшим контролем. Слідство вважає, що вони використовували залежність актора, беручи участь у схемі поставок кетаміну.

Розгляд справ інших учасників, включаючи асистента Кеннета Івамаса та дилера Еріка Флемінга, триває.

Смерть Метью Перрі — що відомо

Спочатку смерть актора визнали нещасним випадком без ознак насильства. Поліція Лос-Анджелеса вирішила припинити розслідування в січні 2024 року. Однак у травні правоохоронці почали співпрацювати з федеральними органами, щоб з'ясувати походження кетаміну, який вживав Перрі, і причину його високого вмісту в організмі.

Відомо, що актор проходив курс інфузійної терапії кетаміном для лікування депресії та тривожності, однак останній сеанс був більш ніж за тиждень до його смерті. Судмедексперт підкреслив, що рівень кетаміну в організмі Перрі не міг бути результатом терапії, з огляду на короткий період напіврозпаду цього препарату.

Актор часто розповідав про свою боротьбу із залежністю, зокрема про те, що не пам'ятає трьох років свого життя під час зйомок у серіалі "Друзі", і що витратив понад 9 мільйонів доларів на лікування. У 2022 році він видав автобіографію "Друзі, коханки та одна велика жахлива річ", де поділився своїм досвідом боротьби з алкоголем та залежністю від знеболюючих препаратів.

Колишня подруга Меттью Перрі вважає, що незадовго до смерті актор зірвався і знову почав вживати наркотики.

Як повідомляв Главред, останнє фото Меттью Перрі стало зловісним передвісником його раптової смерті. Він поділився знімком, де відпочиває в джакузі — саме там, де його знайдуть мертвим через кілька днів.

Хто такий Меттью Перрі

Меттью Перрі — американо-канадський актор. Найбільш відомий роллю Чендлера Бінга в популярному комедійному серіалі "Друзі". За рік до смерті випустив автобіографію під назвою "Друзі, кохані та одна велика жахлива річ", яка миттєво стала бестселером. Помер 28 жовтня 2023 року. Тіло актора було виявлено в джакузі його власного будинку. Причиною смерті Перрі назвали утоплення внаслідок ішемічної хвороби серця та гострого впливу кетаміну. З кінця дев'яностих страждав від алкогольної та наркотичної залежності.

Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

