Трамп висунув Європі новий ультиматум: чим пригрозив союзникам

Трамп висунув Європі ультиматум щодо військової підтримки в Ормузькій протоці

https://glavred.net/world/tramp-vydvinul-evrope-novyy-ultimatum-chem-prigrozil-soyuznikam-10755449.html Посилання скопійоване

Головне:

Найближчими днями США очікує конкретні рішення щодо відправки військових кораблів чи інших сил

Крім того, Вашингтон погрожує вивести війська США з тих держав, які проявили "непоступливість"

США різко посилили тиск на європейських союзників, вимагаючи від них конкретних військових зобов’язань у Ормузькій протоці.

Президент Дональд Трамп очікує від партнерів не лише політичних заяв, а й реальних рішень вже найближчими днями. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

відео дня

Що відомо про вимогу США

Зазначається, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив столицям країн ЄС, що найближчими днями мають бути ухвалені рішення про відправку військових кораблів або інших сил. Політичних заяв, які лунали від початку війни, США більше не вважають достатніми.

Кілька європейських дипломатів, ознайомлених із підсумками зустрічі Рютте з Трампом, назвали вимогу Вашингтона фактичним ультиматумом.

Німеччина останніми днями висловила принципову готовність до спільної місії в протоці, але водночас висунула низку умов. Серед них - наявність чіткого мандата ООН і стійке припинення вогню або повноцінне перемир’я за підсумками переговорів. Без цих кроків Німеччина не готова направляти свої сили.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Додатковий тиск на союзників

Окрім Ормузької протоки, Трамп чинить додатковий тиск на союзників по НАТО. За даними американських ЗМІ, він доручив підготувати список країн Європи, які підтримали його у війні проти Ірану, та тих, що відмовилися.

Після цього президент планує переглянути розміщення американських військ у Європі й погрожує вивести американські війська з тих держав, які проявили непоступливість.

Що потрібно для виходу США з НАТО - думка експерта Як повідомляв Главред, політолог Володимир Фесенко пояснює, що для виходу США з НАТО президенту потрібно отримати підтримку двох третин Сенату або схвалення обох палат Конгресу, що наразі виглядає малоймовірним. Хоча республіканці мають більшість, вона є незначною, а частина партійців, зокрема прихильники традиційної рейганівської політики, навряд чи підтримають такий крок. До того ж після проміжних виборів у листопаді співвідношення сил може змінитися на користь демократів. Водночас, на думку експерта, Дональд Трамп навряд чи зможе реально вивести США з Альянсу, хоча може намагатися це зробити. Натомість більш імовірним є те, що він ініціюватиме перегляд відносин у межах НАТО та суттєве скорочення зобов’язань Сполучених Штатів перед союзниками. "І якщо це станеться, то це буде зовсім інше і слабше НАТО, а не та організація, в яку ми так пристрасно прагнули вступити. Виходячи з цього, я неоднозначно ставлюся до тези про те, що вихід США з НАТО може збільшити шанси вступу України до Альянсу", - вказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Трамп заяляв, що напруженість у відносинах між США та НАТО почала зростати ще після його першої ініціативи щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

Також, за словами журналістки MS NOW Стефані Руле, американський президент демонструє більшу довіру до російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна, ніж до європейських партнерів. Вона зазначила, що Трамп вважає взаємодію з Володимиром Зеленським складнішою, ніж із главою Кремля.

Крім того, за інформацією Financial Times, Трамп пригрозив припинити постачання зброї Україні, намагаючись змусити європейські країни приєднатися до так званої коаліції добровольців для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про джерело: Der Spiegel Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред