Через 20 років після смерті чоловіка: Ауріка Ротару зробила заяву про особисте

Відома українська співачка Ауріка Ротару зробила рідкісне зізнання про своє особисте життя. Артистка, яка овдовіла 20 років тому, висловилася в інтерв'ю проекту "Наодинці з гламуром", чи зайняте її серце.

Ротару прокоментувала весілля своєї колеги, 67-річної Лілії Сандулеси, яка вийшла заміж уп'яте. Співачка зізналася, що не замислюється про пошук нового супутника життя, незважаючи на те, що давно втратила чоловіка.

"Я за неї дуже рада. Ця тема не для мене, я знаю точно, бо вже більше 20 років, як не стало мого чоловіка. І я про це навіть не думаю", — відповіла Ауріка.

За словами зірки, життя без партнера її цілком влаштовує. Знаменитість не відчуває себе самотньою, адже її підтримують діти та шанувальники.

"У мене є чим зайнятися: є сім'я, є дві чудові дівчинки, є дочка. Тобто є ким зайнятися. І є моя професія, є моя музика, є мої пісні, мої глядачі", — висловилася Ротару.

Доля Ауріки Ротару багато в чому повторила шлях її знаменитої сестри — обидві артистки рано пізнали горе втрати коханих. Історія кохання зірки обірвалася раптово понад двадцять років тому. Її чоловік Володимир Пігач, успішний банківський підприємець, пішов з життя у 2005 році через обширний інсульт, що стало справжнім шоком для родини. Після втрати чоловіка Ауріка Ротару вирішила не пов'язувати себе узами шлюбу вдруге.

Про особу: Ауріка Ротару Ауріка Ротару – українська співачка, народна артистка України, молодша сестра Софії Ротару.

Співочу діяльність розпочала у Чернівецькій філармонії, де виконувала соло разом із сестрою Лідією в ансамблі "Черемош", гастролювала по всій Україні.

Продовжила творчу діяльність у Вінницькій, потім у Кримській філармонії. Гастролювала зі своєю сестрою Софією Ротару. Брала участь у фестивалях: "Кримські зірки" (Ялта), "Київська весна" (Київ), "Білі ночі" (Петербург), "Ширше коло", "Пісня року" (Москва, Київ).

