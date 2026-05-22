Що допомогло ЗСУ значно просунутися на фронті: Пентагон назвав вирішальний чинник

Російські війська використовували термінали Starlink "для координації пересувань" та ударів БПЛА.

Що допомогло ЗСУ просунутися на фронті

Україна просунулась після відключення російських Starlink

Деактивація терміналів ослабила російські війська

Україна отримала перший із 2023 року відчутний територіальний зсув - і стався він після того, як російські війська втратили доступ до тисяч терміналів Starlink, які використовували для координації дій на фронті. Про це свідчить звіт Агентства військової розвідки США (DIA), підготовлений для Конгресу. Про це пише видання Bloomberg.

За даними документа, деактивація обладнання суттєво вдарила по російських комунікаціях і відкрила для ЗСУ можливість просунутися приблизно на 400 квадратних кілометрів. У звіті наголошується, що "виведення терміналів із ладу тимчасово, але суттєво послабило" бойові можливості російських підрозділів, які покладалися на супутниковий зв’язок у районах із нестабільною або заглушеною мережею.

У документі прямо зазначено, що російські сили використовували Starlink "для координації пересувань" та ударів БПЛА.

"Військові можливості Росії в Україні були тимчасово, але суттєво ослаблені завдяки зусиллям українських чиновників у лютому з виведення з ладу тисяч терміналів Starlink, які незаконно використовувалися російськими військами для координації пересувань та ударів безпілотних літальних апаратів у районах, де зв’язок був ненадійним або легко піддавався заглушенню", - підкреслює DIA.

Додатковим ударом по російських каналах зв’язку стало посилення Кремлем обмежень щодо Telegram - месенджера, який російські військові активно застосовували для оперативної комунікації. Це рішення викликало невдоволення серед самих солдатів, зазначає Bloomberg.

Попри успіх України, у звіті DIA вказано, що "станом на березень російські військові зберігали загальну перевагу над" Збройними силами України "у більшості бойових функцій". Водночас аналітики підкреслюють, що історія зі Starlink демонструє, наскільки критичною у сучасній війні є стійкість та контроль над цифровими системами зв’язку.

Які міста спробує окупувати РФ влітку - думка експерта

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв’ю Главреду розповів, що окупаційні війська під час весняно-літньої наступальної кампанії зосередять основні зусилля на спробах повної окупації Донецької області. За словами експерта, пріоритетом Росії залишається захоплення ключових міст регіону.

"Пріоритетною метою Росії влітку та восени буде захоплення Донецької області. Краматорськ, Слов’янськ і Костянтинівка - це ті міста-цілі, які російські війська мають захопити. Без цих міст Росія не уявляє собі закінчення цієї війни", - наголосив він.

За його оцінкою, Покровськ уже фактично перебуває під контролем російських сил, а поблизу Мирнограда зосереджене велике угруповання військ РФ. Експерт також зазначив, що Донецький напрямок залишається для Росії ключовим, попри активність на інших ділянках фронту.

Як повідомляв Главред, на Покровському напрямку Сили оборони здійснюють як локальні, так і більш глибокі контрнаступальні дії. Водночас російські війська продовжують тиск у районі Покровська.

Також Сили оборони України відтіснили російські війська на Великобурлуцькому напрямку майже до державного кордону. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що ситуація на цій ділянці фронту для українських військ покращилася.

Речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карп’як заявив, що російські війська намагаються просуватися в напрямку Сум і розглядають захоплення Сум і Харкова як одні з найближчих цілей, хоча наразі це їм не вдається.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

