Нова площадка для запуску 'Шахедів': ЗМІ розкрили подробиці місця розташування

Росія розміщує на аеродромі в Керчі укриття та майданчики для ППО, імовірно готуючись до запуску дронів по Україні

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Журналісти зафіксували переобладнання кримського аеропорту / Колаж: Главред, фото: Главред

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Які системи ППО встановлюють на аеропорту Керч

Для чого потрібні нові укриття на летовищі

Чим це загрожує безпеці України

На сході тимчасово окупованого Криму російські війська перетворюють цивільний аеропорт "Керч" на військовий об'єкт, з якого, ймовірно, здійснюватимуть запуск безпілотників по материковій Україні. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

Згідно з даними російського держреєстру нерухомості та супутниковими знімками, у березні 2025 року статус летовища було змінено — аеропорт із цивільного став військовим. Роботи на об'єкті тривають і досі, зазначають журналісти.

відео дня

Аналіз знімків з лютого та червня 2025 року, отриманих від естонського видання Delfi, показав появу фортифікаційних та маскувальних споруд навколо злітної смуги.

"Імовірно, це технічна база, призначена для комплектації, зберігання та запуску БПЛА. Маскувальні споруди, розміром приблизно 12 х 9 метрів, підходять для укриття техніки, місць комплектації БПЛА, а також для зенітно-ракетних систем на кшталт 'Панцир-С1' чи 'Тор-М2', які ідеально вписуються в ці габарити та можуть створювати систему протиповітряного захисту об’єкта", — пояснив авіаексперт Анатолій Храпчинський, якому журналісти показали знімки.

шахед / Інфографіка: Главред

За його словами, на території аеропорту також з’явилися майданчики для розміщення систем ППО. Злітна смуга залишилася без змін, однак вона вже придатна для запуску безпілотників.

Атаки дронів РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у росіян є можливості та ресурси для того, щоб застосовувати під час атак ще більше Шахедів. Так начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ризик того, що незабаром РФ запускатиме щоночі понад 1000 дронів.

Військовий експерт і генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначає, що Росія активно розширює свої можливості в застосуванні дронів різних типів, роблячи ставку на збільшення їхньої кількості та модернізацію. За його словами, кількість запущених "Шахедів" уже досягає 300 одиниць на добу, і, вочевидь, РФ планує і далі нарощувати такі обсяги.

Крім того, країна-агресор Росія виробляє близько 150 дронів на день. Якщо окупанти накопичуватимуть їх 10 днів, то зможуть завдати масованого удару по Україні, як це було, наприклад, 9 червня. Але це не системна робота. Про це заявив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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