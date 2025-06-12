Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Нова площадка для запуску "Шахедів": ЗМІ розкрили подробиці місця розташування

Руслан Іваненко
12 червня 2025, 21:25
185
Росія розміщує на аеродромі в Керчі укриття та майданчики для ППО, імовірно готуючись до запуску дронів по Україні
Шахед, Крым
Журналісти зафіксували переобладнання кримського аеропорту / Колаж: Главред, фото: Главред

Читайте в матеріалі:

  • Які системи ППО встановлюють на аеропорту Керч
  • Для чого потрібні нові укриття на летовищі
  • Чим це загрожує безпеці України

На сході тимчасово окупованого Криму російські війська перетворюють цивільний аеропорт "Керч" на військовий об'єкт, з якого, ймовірно, здійснюватимуть запуск безпілотників по материковій Україні. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

Згідно з даними російського держреєстру нерухомості та супутниковими знімками, у березні 2025 року статус летовища було змінено — аеропорт із цивільного став військовим. Роботи на об'єкті тривають і досі, зазначають журналісти.

відео дня

Аналіз знімків з лютого та червня 2025 року, отриманих від естонського видання Delfi, показав появу фортифікаційних та маскувальних споруд навколо злітної смуги.

"Імовірно, це технічна база, призначена для комплектації, зберігання та запуску БПЛА. Маскувальні споруди, розміром приблизно 12 х 9 метрів, підходять для укриття техніки, місць комплектації БПЛА, а також для зенітно-ракетних систем на кшталт 'Панцир-С1' чи 'Тор-М2', які ідеально вписуються в ці габарити та можуть створювати систему протиповітряного захисту об’єкта", — пояснив авіаексперт Анатолій Храпчинський, якому журналісти показали знімки.

Нова площадка для запуску 'Шахедів': ЗМІ розкрили подробиці місця розташування
шахед / Інфографіка: Главред

За його словами, на території аеропорту також з’явилися майданчики для розміщення систем ППО. Злітна смуга залишилася без змін, однак вона вже придатна для запуску безпілотників.

Атаки дронів РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у росіян є можливості та ресурси для того, щоб застосовувати під час атак ще більше Шахедів. Так начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ризик того, що незабаром РФ запускатиме щоночі понад 1000 дронів.

Військовий експерт і генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначає, що Росія активно розширює свої можливості в застосуванні дронів різних типів, роблячи ставку на збільшення їхньої кількості та модернізацію. За його словами, кількість запущених "Шахедів" уже досягає 300 одиниць на добу, і, вочевидь, РФ планує і далі нарощувати такі обсяги.

Крім того, країна-агресор Росія виробляє близько 150 дронів на день. Якщо окупанти накопичуватимуть їх 10 днів, то зможуть завдати масованого удару по Україні, як це було, наприклад, 9 червня. Але це не системна робота. Про це заявив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Читайте також:

Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

анексія Криму військова агресія РФ новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Усе в руках Трампа": Зеленський назвав головний механізм для припинення війни

"Усе в руках Трампа": Зеленський назвав головний механізм для припинення війни

21:49Україна
"Розчарований Росією та Україною": Трамп зробив різку заяву

"Розчарований Росією та Україною": Трамп зробив різку заяву

20:49Світ
ЗСУ відштовхують окупантів на Сумщині: Зеленський розповів про успіхи

ЗСУ відштовхують окупантів на Сумщині: Зеленський розповів про успіхи

19:59Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 13 червня: Тиграм - важкі часи, Зміям - суперечки

Китайський гороскоп на завтра 13 червня: Тиграм - важкі часи, Зміям - суперечки

Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

Полунична повня дарує новий початок: доля яких 2 знаків зміниться назавжди

Полунична повня дарує новий початок: доля яких 2 знаків зміниться назавжди

Де собака на картинці: більшість людей не зможуть його знайти

Де собака на картинці: більшість людей не зможуть його знайти

Останні новини

23:06

Які слова чують люди перед смертю - вчені зробили несподіване відкриття

22:45

РФ стягнула "ударний кулак" і просувається на Сумщині – ексспівробітник СБУ

22:31

Черговий злочин окупантів: чотири авіаудари по Запорізькій області, є загиблі

22:09

"Нерви вже не витримували": Ірина Федишин у Польщі з ноги знесла двері

21:49

"Усе в руках Трампа": Зеленський назвав головний механізм для припинення війни

Росія приречена на поразку і розпад, Україна ніколи не повернеться в орбіту Москви – НовакРосія приречена на поразку і розпад, Україна ніколи не повернеться в орбіту Москви – Новак
21:40

Впливають на інших навіть мовчанням: у кого найсильніша енергетика за датою народженняВідео

21:25

Нова площадка для запуску "Шахедів": ЗМІ розкрили подробиці місця розташування

21:15

Маловідомий факт: хто був найбагатшим українцем в історії УкраїниВідео

20:49

"Розчарований Росією та Україною": Трамп зробив різку заяву

Реклама
20:26

Україна може зупинити наступ РФ на фронті: ексспівробітник СБУ назвав умову

20:19

G7 готує потужний удар по нафтових доходах РФ: ЗМІ розкрили, що задумали лідери

20:19

Переможниця шоу "Холостяк-13" зробила пластичну операцію - деталі

19:59

"Війна продовжиться": ексглава МЗС назвав спосіб змусити Путіна припинити вогоньВідео

19:59

ЗСУ відштовхують окупантів на Сумщині: Зеленський розповів про успіхи

19:35

Феномен української музики: як одна пісня змінила правила гри в СРСРВідео

19:27

Влупить +1 градус та литимуть грозові дощі: Україну атакує холодний шторм

19:21

Зеленський заявив про початок нового етапу війни РФ проти України - що змінилось

19:04

"Гріха немає": священник пояснив, чи дійсна сповідь без причастяВідео

19:01

"Мені соромно, що я боявся": Melovin переніс операцію

19:00

Захоплення лівобережжя України в 2026 році: чи дійдуть російські війська до ДніпраПогляд

Реклама
18:56

Будете виглядати стильно навіть на пенсії: 6 помилок, які додають вікуВідео

18:38

Мирної угоди між Україною та РФ не буде: Волкер дав сумний прогноз

18:31

Продовження, на яке чекали: стартували зйомки 2 сезону "Прикордонників"

18:31

Різниця в десятки разів: скільки заробляють військові в Україні та США, порівнянняВідео

18:12

Важливе селище захопили: DeepState заявили про просування ворога на Харківщині

18:05

"Неприємно": Сибіга розкритикував "деякі країни" за привітання до дня Росії

17:47

Україні передадуть нові Iris-T: Зеленський розкрив деталі плану і назвав терміниВідео

17:40

Олімпійська стрибунка Ірина Геращенко вперше стала мамою

17:33

Втратите благополуччя: що не можна робити 13 червня, прикмети

17:19

Напрямок на Київ: в ОП прокоментували просування окупантів на Сумщині

17:13

В Німеччині поставили остаточну крапку в питанні передачі ракет Taurus УкраїніВідео

17:04

Сніг влітку, робота під час масованих обстрілів і суперзірки в кадрі: у Києві завершили знімання різдвяної казки "Вартові Різдва"

17:01

Українці все більше переходять на користування готівкою: яка причина

16:50

Як змусити РФ припинити вогонь: Зеленський розкрив головну загрозу для Кремля

16:33

Пломбір і ковбасу по 2.20 вкрали: чому культові радянські продукти зовсім не з СРСРВідео

16:28

Що буде, якщо впасти в могилу: неочікувана відповідь патологоанатома

16:24

У Трампа порівняли Зеленського з Лінкольном і звернулись із важливим закликом

16:13

Курс євро вперше в історії перевищив рівень 48 грн: НБУ оголосив новий курс валют

15:53

"Те, що нам дійсно потрібно": які рішення щодо України приймуть на саміті НАТОВідео

15:45

Тривожний сигнал: що робити якщо гниють і в'януть кабачки

Реклама
15:43

Підготовка плану щодо закінчення війни: у Трампа зробили важливу заяву

15:35

Де 3 відмінності між кошенятами: треба їх знайти за 10 секунд

15:29

Хто залишиться взагалі без пенсії і соцдопомоги: які категорії українців в зоні ризику

15:19

"Я незламний": перші кадри емоційних розмов захисників з ріднимиФото

15:18

"Спочатку він був у Києві": який український винахід привласнили росіяниВідео

15:16

Війська РФ підійшли близько до Сум і можуть спробувати взяти місто в напівоточення - Ступак

15:02

Важка операція вклала Мурата Налчаджиоглу на лікарняне ліжко - деталі

14:47

Військові звернулися до Порошенка, щоб той не піарився на фортифікаціях: "ще за розкрадену "стіну" не відсидів"

14:39

Україна та РФ провели новий обмін полоненими - кого повернули додомуФото

14:34

Зупинилося серце: помер військовий, який 2 роки тому повернувся з полону

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти