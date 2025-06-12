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Світан сказав, чи загрожують Україні "ночі 1000 дронів"

Анна Ярославська
12 червня 2025, 10:42
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"Шахедна" загроза вже піднялася до рівня ракетної.
Роман Світан, атака безпілотника
Роман Світан розповів, скільки дронів РФ може запускати по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот, ДСНС

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки дронів РФ може виробляти щодня
  • Чи зможуть окупанти запускати по Україні по тисячі дронів за раз

Країна-агресор Росія виробляє близько 150 дронів на день. Якщо окупанти накопичуватимуть їх 10 днів, то зможуть завдати масованого удару по Україні, як це було, наприклад, 9 червня. Але це не системна робота. Про це заявив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, поки що не йдеться про виробництво 500 чи тисячі безпілотників на день - це шалені цифри.

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"Вони можуть щодня збирати по 150, з яких, наприклад, 50 запускати, а 100 складати, і за 10 днів у них накопичиться тисяча дронів. Але це не означає, що вони їх одразу виробили", - пояснив військовий експерт ТСН.

За його словами, масштабувати цей процес одразу в 5 або 10 разів просто нереально, оскільки кожному дрону потрібно виділити ціль, прокласти маршрут, провести його до цілі. У цьому задіяні іноді сотні, а то й тисячі людей.

Завдати удару 500 дронами, як це було в ніч на 9 червня, Росія може для створення інформаційного ефекту і тиску.

"Вони їх накопичили, кілька днів не запускали, а потім бац запустили всі одразу. Щоб створити картинку. Але це не системна робота. Системність - це приблизно 150 на добу. Ось стільки вони реально можуть виробляти. Якщо сьогодні прилетіло 80, завтра може прилетіти 200. Якщо кілька днів було по 50, то потім може прилетіти 300 або 400. Орієнтовно в такому режимі", - додав він.

Світан зазначив, що запускати щодня 150-200 дронів (плюс-мінус 50-100 залежно від накопичень), за його словами, в Росії цілком здатні.

"Причому велика кількість дронів найчастіше використовується для прикриття ракетних атак. Наприклад, їм потрібно запустити 30 ракет - вони запускають 300 дронів, щоб ті відволікли ППО, і ракети пройшли. Ось у цьому є сенс. Тому що у війні все має свій сенс - поки політики не втручаються. Політики іноді ставлять завдання, які з військової точки зору виглядають безглуздо. Наприклад: "А давайте бахнемо 1000 дронів по Україні!" Ну, давайте. Але тоді 10 днів нічого не будемо запускати - будемо накопичувати. Через 10 днів і бахнемо. Тільки ефективність буде нижчою. Тому що одночасний запуск 1000 - це гірше, ніж щоденні по 150. Більше зіб'ють одразу. Але іноді й такі політичні завдання ставлять. Вони аналізу не піддаються", - сказав Світан.

Військовий експерт додав, що під час масованої атаки "Шахедів" потрібно поводитися так само, як під час атак балістичними або крилатими ракетами.

"Рівень загрози вже зрівнявся з ракетним. "Шахедна" загроза - це вже рівень ракетної. Ділити більше не варто. Треба діяти з максимальним урахуванням безпеки. У кого дві стіни, у кого три. Хтось спускається вниз, у підвал чи укриття. Залежно від можливостей. Хтось залишається на сходовій клітці - вона іноді міцніша за все інше. Тут кожен має обирати для себе найзручніше і найбезпечніше місце", - сказав Світан.

Світан сказав, чи загрожують Україні 'ночі 1000 дронів'
​Шахеди - останні новини / Інфографіка: Главред ​

Атаки дронів РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у росіян є можливості та ресурси для того, щоб застосовувати під час атак ще більше Шахедів. Так начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ризик того, що незабаром РФ запускатиме щоночі понад 1000 дронів.

Військовий експерт і генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначає, що Росія активно розширює свої можливості в застосуванні дронів різних типів, роблячи ставку на збільшення їхньої кількості та модернізацію. За його словами, кількість запущених "Шахедів" уже досягає 300 одиниць на добу, і, вочевидь, РФ планує і далі нарощувати такі обсяги.

Як писало видання The Economist, атаки Росії на Україну з використанням тисячі ударних дронів можуть стати реальністю. Уже зараз, за даними української військової розвідки, країна-агресор планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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