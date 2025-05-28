'Тенденція йде до збільшення': чи зможе РФ щоночі запускати 1000 Шахедів

Юрій Ігнат підтверджує, що нині у РФ є можливості та ресурси для застосування більшої кількості ударних дронів.

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Чи зможе РФ щоночі запускати по 1000 Шахедів / колаж: Главред, фото: ДСНС України, ua.depositphotos.com

Про що говорять у Повітряних силах ЗСУ:

РФ може використовувати більше дронів під час атак

РФ використовує дрони-імітатори під час атак

Росіяни мають можливості та ресурси для того, щоб застосовувати під час атак ще більше "Шахедів". Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Саме так він прокоментував думки про те, що скоро РФ запускатиме щоночі понад 1000 дронів.

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"Різні цифри є. Та якщо ми вже бачимо протягом трьох днів нові рекорди, то не можна виключати, що тенденція йде до збільшення. Ми бачимо не лише дрони ударного типу - трохи менше половини летить дронів-імітаторів, таким чином ускладнюючи повітряну обстановку для протиповітряної оборони", - сказав Ігнат.

Він наголосив на тому, що через російські дрони-імітатори Україна вимушена витрачати ракети та боєприпаси, до того ж ворог перенавантажує українську систему ППО.

Основні характеристики "Шахедів" / Інфографіка: Главред

Натомість Ігнат наголосив на тому, що РФ не зможе постійно виготовляти "Шахеди" у такій кількості, адже на це необхідно дуже багато грошей та ресурсів.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

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Як писав Главред, окупанти РФ завдали масованого удару ракетами і БПЛА по Києву та інших містах і населених пунктах України. Вибухи прогриміли в безлічі областей. Є постраждалі. Загинули люди. Пошкоджено та зруйновано будівлі.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що, судячи з усього, існує загроза повторних комбінованих повітряних ударів по Україні з боку російських окупантів.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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