"Ногами вийти звідти, де він є і прийти на зустріч зі мною": Зеленський поставив умову Путіну

Володимир Зеленський / Скріншот

Війну в Україні затягує виключно президент РФ Володимир Путін і його свита, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як підкреслив він у інтерв'ю російським журналістам, домовленості повинні бути досягнуті між президентами України і РФ.

"Гарантери вже нічого підписувати не будуть, якщо у нас стоять війська. Чому я вважаю, що війну можна швидко закінчити, і тягне тільки Путін і його оточення. Хто сяде - Байден? Джонсон? Ердоган? Дуда? - про щось говорити, якщо стоять війська? Хто щось підпише? Нічого не буде. Це неможливо", - зазначив Зеленський.

"Тому не треба чекати змін до Закону. І коли російська сторона сказала: "Спочатку змінимо закон, потім виведемо танки", ми дивимося на них – не хочу говорити... скажімо так, як на тих, хто неглибоко розуміє політичні процеси з точки зору закону. Тому ми повинні домовитися з президентом РФ. А щоб домовитися, йому потрібно своїми ногами виходити звідти, де він там є, і прийти на зустріч до мене в будь – яку точку світу, крім України, РФ і РБ", - додав президент України.

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Раніше президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю ряду російських засобів масової інформації. Зазначимо, що влада РФ вже відреагувала на інтерв'ю Зеленського ряду російських видань і зажадала не публікувати його, пригрозивши наслідками.

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