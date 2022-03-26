Дайте нам ППО і зброю - ЗСУ битимуть сильніше, і це позначиться на перемовинах з РФ - Подоляк

Військова допомога Україні посилить позиції Києва на перемовинах з Москвою - Подоляк / АрміяInform

Для того щоб перемовини між Україною та Росією призвели до результатів, Київ повинен отримати кошти, які дозволять армії діяти ще більш продуктивно. Якщо Захід не хоче закривати небо, можна надати системи протиповітряної оборони, і тоді Київ вирішить цю проблему самостійно. Також держава повинна отримати зброю для деблокади Маріуполя. Третім способом є заборона на імпорт російських енергоносіїв і обмеження фінансових операцій. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, фрагмент тексту якого опублікувала пресслужба ОП, він сказав про те, що перемовини з Росією будуть конструктивними після того, як її втрати перевищать втрати України.

"Щоб це сталося, потрібно, щоб наша армія ефективно діяла. А для цього потрібно, щоб наші партнери нам адекватно допомогли. Якщо не хочете зробити безпольотну зону, дайте нам системи ППО, щоб ми могли закрити небо, щоб не бомбили наші мирні міста. Друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати такі міста як Маріуполь. Третє: потрібні санкції на зразок нафтового ембарго, максимальні обмеження по фінансових операціях і т.п.", - підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник керівника ОП Подоляк розповів про те, що Київ і Москва під час процесу перемовин не обговорюють нейтральний статус України. Українська делегація наполягає на гарантіях безпеки, у тому числі і військових. Що стосується питань Криму і Донбасу, вони вирішуватимуться під час зустрічі Зеленського та Путіна.