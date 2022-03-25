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Ердоган оголосив про перемовини з Зеленським і має намір поговорити з Путіним

25 березня 2022, 12:13

Перемовини президента Туреччини з Путіним наразі тільки в планах.

Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський
Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган / пресслужба офісу президента

Президент Туреччини Реджеп Ердоган має намір провести перемовини з президентом України Володимиром Зеленським 25 березня. Далі він планує поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним. Глава турецької держави збирається обговорити питання щодо саміту НАТО.

Як повідомлятє Агентство Анадолу, телефонна розмова Ердогана з Зеленським відбудеться в п'ятницю, 25 березня. Вже на вихідних він може поговорити з Путіним. Турецький президент збирається обговорити питання майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу.

"Сьогодні я проведу перемовини із Зеленським. У вихідні або на початку наступного тижня можливі й перемовини з Путіним. Ми обговоримо саміт НАТО", - підкреслив Ердоган.

Daily Sabah уточнює, що під час розмови з Путіним Ердоган має намір поговорити про ситуацію щодо рішень на саміті НАТО. За словами турецького глави держави, він скаже Путіну, що той повинен зробити крок у бік миру.

"Можливо, у мене буде телефонна розмова з Путіним в ці вихідні або на початку тижня, на якому ми повинні дати оцінку зустрічам на саміті НАТО, а потім сказати йому: "Наразі ти повинен бути архітектором кроку, який буде зроблено для миру" для подальшого процесу. Ми повинні прагнути врегулювати це питання, сказавши йому "Вийди з цього з честю", - підкреслив Реджеп Ердоган.

Нагадаємо, раніше Туреччина неодноразово заявляв про готовність провести у Анкарі або Стамбулі зустріч президента України Зеленського з главою Кремля Путіним. Однак, за словами радника Ердогана Ібрагіма Калина, підготовку гальмує російська сторона - Путін вважає, що передумов для перемовин президентів наразі немає. За словами Калина, РФ має намір наполягати на нібито визнанні Україною російської окупації Криму та Донбасу.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Реджеп Тайїп Ердоган новини Туреччини
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