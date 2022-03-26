"Війна тиранії проти всього світу": Кулеба розповів про переговори з Байденом

Байден, Кулеба , Резніков / Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеби розповів подробиці зустрічі з президентом США Джо Байденом у Варшаві 26 березня.

За словами міністра, американський лідер висловив захоплення українцями, які протистоять російській агресії.

Байден також заявив, що війна Росії проти України змінить 21 століття.

"Байден сказав дві речі: те, що відбувається в Україні, змінить XXI століття. У нього є чітке розуміння цього - це не війна Росії проти України, це війна тиранії проти всього світу. Друге - слова про те, що США непохитно будуть з Україною абсолютно у всьому до нашої перемоги, ніщо не змусить Штати відволіктися від України і послабити підтримку, навпаки - тільки посилення", - розповів Кулеба.

Кулеба заявив, що Україна і США будуть працювати над тими країнами, які можуть стати простором для обходу санкцій проти РФ. Адже важливо не тільки вводити обмеження, а й відрізати шляхи для їх обходу.

"Ми домовилися, як і з якими країнами, будемо працювати, щоб вони не ставали простором для обходу санкцій проти РФ. Це важливо, не просто вводити санкції, а й відрізати шляхи обходу", - Кулеба.

Кулеба і Резніков на переговорах з Байденом

Вранці, 26 березня, українські чиновники зустрічалися зі своїми американськими колегами Джеймсом Меттісом, Ллойдом Остіном і Ентоні Блінкеном. Про це глава Міноборони України повідомив у себе в Twitter. Підсумки переговорів поки не афішуються.

Вчора в Білому домі заявили, що 26-го березня Байден виступить з важливою заявою, яка стосується України.

Візит Байдена до Польщі

Зазначимо, 26 березня президент США Джо Байден у Варшаві зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою, українськими біженцями та американськими гуманітарними організаціями.

Як розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, президент виступить зі "значною промовою" щодо України. Очікується, що він висловить підтримку у відбитті агресії РФ.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден анонсував нові санкції проти Росії. За його словами, зараз проти Росії діють найважчі у світовій історії караючі санкції. При цьому слідом за ними будуть вводитися нові.

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