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У Москві закотили істерику після бесіди Зеленського з росЗМІ - повне відео інтерв'ю

27 березня 2022, 20:13

Роскомнагляд зажадав не публікувати інтерв'ю президента України, пригрозивши наслідками.

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/ Скріншот

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю низці російських засобів масової інформації.

Відео з інтерв'ю глави держави каналу Дождь, YouTube-каналу Зигар, порталу Медуза, а також виданням Коммерсантъ і Нова Газета опубліковано в Мережі.

Нейтральний статус України

Зеленський заявив, що Україна може прийняти рішення про нейтральний статус на референдумі, оскільки відповідні зміни до Конституції зайняли б мінімум рік.

"...Обов'язково повинен бути референдум в Україні. Чому? Тому що у нас є закон про референдуми. ... Гарантії безпеки припускають нейтральний статус, а це зміни конституційні... це дві сесії", - говорить він.

"По-іншому Конституцію не можна поміняти. Дві сесії - це рік. Уявляєте, наскільки це все може бути довго? Референдум - крок швидше, ніж Конституцію змінити", - додав він.

Статус російської мови

Президент заявив, що хотів би підписати договори про дзеркальну повагу до мов, історії та культурних цінностей з усіма країнами-сусідами, це ж питання обговорюється в переговорах з Російською Федерацією.

"Хочете навчатися російською? Нема за що. Але з умовою: ви відкриваєте у нас, ми відкриваємо у вас. Щось ви видаєте тут, значить ми - там. Ставлення, яке хочете до російської мови – це ваша мова, державна мова РФ. Все повинно бути справедливо. Поважайте нас і нашу мову державну українську. І все. Не потрібно говорити, що це "недоязик" або що це мова неписьменних людей", - додав він.

При цьому глава держави висловив упевненість в тому, що український народ прийме це, якщо захоче. "Тому що все це так чи інакше буде проходити голосування серед народних обранців", - сказав президент.

Торкаючись тематики безпосередньо російської мови, на введенні якої в якості другої державної в Україні ультимативно наполягає Росія Зеленський зазначив, що "кожен наступний день війни ставить, в принципі, під питання розуміння серед українського населення, що таке дана Російська мова".

Ультиматум Кремля

"Денацифікація і демілітаризація" - взагалі ми не обговорюємо це. Я сказав, що наша група ... ми взагалі не сядемо за стіл, якщо будемо говорити про якусь "демілітаризацію", якусь "денацифікацію". Для мене це абсолютно незрозумілі речі", - додав президент.

Реакція на інтерв'ю Зеленського в РФ

Зазначимо, що влада РФ вже відреагувала на інтерв'ю Зеленського ряду російських видань.

Роскомнагляд зажадав не публікувати його, пригрозивши наслідками.

"Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації даного інтерв'ю. Відносно засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності і прийняття заходів реагування".

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