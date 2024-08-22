Вирішити конфлікт на полі бою не можна: прем'єр Індії висловився про Україну

Моді не пройшов повз теми України під час пресконференції з прем'єром Польщі у Варшаві.

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Моді вважає, що закінчити війну може лише мирне врегулювання / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін з відео

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у рамках візиту до Польщі під час обговорення із польським колегою Дональдом Туском зачепив тему війни в Україні та можливостей для її завершення.

Під час пресконференції він заявив, що Індія підтримує діалог і дипломатію, як способи встановлення миру в Україні. Моді наголосив, що жоден конфлікт чи проблема не можуть бути вирішені на полі бою.

"Ситуація, що склалася в Україні та Західній Азії, викликає глибоке занепокоєння у всіх нас. Індія твердо переконана, що жоден конфлікт чи проблема не можуть бути вирішені на полі бою. Втрата невинних життів у будь-якій кризі є найбільшим викликом для всього людства, і саме тому ми підтримуємо діалог і дипломатію для швидкого відновлення миру і стабільності", - каже індійський прем'єр. відео дня

Глава уряду Індії додав, що його країна готова співпрацювати з дружніми державами і надавати необхідну підтримку задля миру. На цю заяву відреагував прем'єр-міністр Польщі.

Туск подякував Моді за готовність долучитися до встановлення миру і справедливості в Україні. Також він сказав, що переконаний в здатності Індії відіграти важливу роль у цьому процесі, особливо враховуючи те, що Моді після Польщі планує історичний візит в Україну.

Хто такий Нарендра Моді? Нарендра Дамодардас Моді — індійський політичний і державний діяч. 14-й Прем'єр-міністр Індії з 26 травня 2014. Лідер Бхаратія джаната парті. Головний міністр штату Гуджарат з 7 жовтня 2001 до 22 травня 2014, пише Вікіпедія. Індія відмовилася засудити повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році та залишилася нейтральною. Індійський уряд організував операцію "Ґанґа", яка була спрямована на повернення на батьківщину індійців, які опинилися в Україні під час війни. Індія евакуювала близько 20 000 індійських громадян в Україні, з яких трохи більше ніж 18 000 були студентами.

Візит Моді до України - що відомо

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує візит до України 23 серпня. Це стане першим його приїздом до Києва з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії.

Історичним цей візит індійського політика до України буде з декількох причин. Одна з яких - неоднозначна політика Індії в контексті війни в Україні. Зокрема нещодавно Моді провів зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, під час якої міцно з ним обіймався. За деякий час до цього росіяни нанесли масований удар по Україні та влучили по дитячій лікарні. Тоді президент України Володимир Зеленський не змовчав і заявив, що у той час, коли Росія своїми ракетами вбиває більше 35 мирних жителів України, лідер найбільшої у світі демократії обіймає найкривавішого злочинця.

Раніше також повідомлялось, що прем'єр-міністр Індії під час зустрічі з президентом України не лише обговорюватиме двостороннє співробітництво і підпише низку документів, а й передасть Зеленському послання від Путіна.

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