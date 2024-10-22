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Після обіймів з Путіним: прем'єр Індії заговорив про мир в Україні

Анна Косик
22 жовтня 2024, 17:25
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Моді вкотре назвав війну в Україні конфліктом та заявив про нібито готовність сприяти його "мирному врегулюванню".
Украина, Россия флаги, Моди и Путин
Індія нібито готова сприяти миру в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Казані, що в країні-агресорі Росії, на саміт БРІКС, де палко привітався із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Як пишуть росЗМІ, після зустрічі із Путіним Моді вкотре заговорив про підтримку мирного врегулювання війни в Україні. Однак, судячи з мети візиту індійського прем'єра та його реакції за зустріч із Путіним мова навряд чи йде про готовність Індії сприяти миру в Україні на справедливих умовах.

"Щодо триваючого конфлікту між Росією та Україною: ми регулярно перебуваємо в контакті. Як я вже говорив раніше, ми вважаємо, що проблеми повинні вирішуватися мирними способами, і ми повністю підтримуємо якнайшвидше встановлення миру і стабільності", - сказав Моді.

відео дня

Прем'єр також заявив, що пріоритетне значення для зусиль Індії має людство і для цього країна готова надавати будь-яку можливу допомогу як і зараз, так і в майбутньому.

Після обіймів з Путіним: прем'єр Індії заговорив про мир в Україні
БРІКС / Інфографіка: Главред

Хто такий Нарендра Моді?

Нарендра Дамодардас Моді — індійський політичний і державний діяч. 14-й Прем'єр-міністр Індії з 26 травня 2014. Лідер Бхаратія джаната парті. Головний міністр штату Гуджарат з 7 жовтня 2001 до 22 травня 2014, пише Вікіпедія.

Індія відмовилася засудити повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році та залишилася нейтральною. Індійський уряд організував операцію "Ґанґа", яка була спрямована на повернення на батьківщину індійців, які опинилися в Україні під час війни. Індія евакуювала близько 20 000 індійських громадян в Україні, з яких трохи більше ніж 18 000 були студентами.

Позиція Індії щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія зайняла неоднозначну позицію, називаючи себе "нейтральною" країною. При цьому прем'єр-міністр Моді, скоріше, відображав прихильну до Москви позицію. Зокрема, після одного з масованих обстрілів України, під час якого загинули десятки людей, він провів зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, під час якої міцно з ним обіймався. Це викликало обурення у Володимира Зеленського, який назвав такий вчинок Моді нищівним ударом по мирних зусиллях.

Згодом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час візиту в Україну розповів президенту України Володимиру Зеленському про свою зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. Моді нібито намагався переконати кремлівського диктатора зупинити війну.

Під час цього ж візиту Україна та Індія підписали чотири документи про співпрацю. Вони охоплюють сферу медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури.
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війна в Україні Володимир Путін мирне врегулювання новини Індії Нарендра Моді
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