'На два кроки попереду': прем'єр Індії розповів Зеленському, про що говорив з Путіним

Прем'єр Індії заявив, що його країна дотримується двох основних підходів у війні між Росією та Україною.

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Прем'єр Індії розповів Зеленському про зустріч з Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді розповів президенту України Володимиру Зеленському про свою зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. Моді намагався переконати кремлівського диктатора зупинити війну. Про це індійський прем'єр заявив на зустрічі у Києві.

Моді відвідав Москву 8 липня, коли російські війська завдали масованого удару по Києву, зокрема, влучивши снарядом у корпус дитячої лікарні "Охматдит". Візит Індійського прем'єра викликав осуд багатьох західних країн.

"Минулого місяця, коли я відвідував Росію, я дуже чітко сказав Путіну, що проблеми не можуть бути розв'язані на полі бою. Єдиний шлях вирішення проблем – це діалог і дипломатія. І не гаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи", - сказав Нарендра Моді. відео дня

Прем'єр також згадав свою попередню зустріч з Путіним два роки тому в Самарканді. За його словами, під час цієї зустрічі з Путіним він сказав, дивлячись в очі російському лідеру, що зараз не епоха війни.

"Я приїхав напередодні Вашого національного свята, і тому я хотів би, щоб усі ми працювали над якнайшвидшим відновленням миру. І Індія готова зробити свій активний внесок", - додав Моді.

Позиція Індії щодо війни

Прем'єр Індії пояснив, що його країна дотримується двох основних підходів у війні між Росією та Україною. Перший – гуманітарний. Індія намагається задовольнити гуманітарні потреби українців, надаючи допомогу і підтримку.

"Ми завжди будемо з вами, і ви побачите, що ми завжди на два кроки попереду", - запевнив він.

Другий аспект – "триматися подалі від війни". Моді підкреслив, що Індія не є байдужим спостерігачем і з першого дня підтримує мир.

"Ми ніколи не приймали цієї ролі. Ми ніколи не були нейтральними і з першого ж дня стали на бік миру", - наголосив політик.

Також Моді заявив, що Індія підтримує повагу до суверенітету й територіальної цілісності. Це, за його словами, для країни є "найвищим пріоритетом".

Хто такий Нарендра Моді? Нарендра Дамодардас Моді — індійський політичний і державний діяч. 14-й Прем'єр-міністр Індії з 26 травня 2014. Лідер Бхаратія джаната парті. Головний міністр штату Гуджарат з 7 жовтня 2001 до 22 травня 2014, пише Вікіпедія. Індія відмовилася засудити повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році та залишилася нейтральною. Індійський уряд організував операцію "Ґанґа", яка була спрямована на повернення на батьківщину індійців, які опинилися в Україні під час війни. Індія евакуювала близько 20 000 індійських громадян в Україні, з яких трохи більше ніж 18 000 були студентами.

Візит Моді в Україну – що відомо

Нагадаємо, у липні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув з дводенним візитом до Росії, де він зустрівся та пообіймався з Володимиром Путіним. Президент України Володимир Зеленський розкритикував індійського колегу і зазначив, що в той час, коли Росія вбиває мирних жителів України, лідер найбільшої демократії обіймає "найкривавішого злочинця", що підриває мирні зусилля.

Як відомо, 23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший візит індійського прем'єра до України.

Американські ЗМІ припускають, що Моді може передати Зеленському послання від Путіна. Лідери обговорять двостороннє співробітництво та підпишуть низку документів.

Проте 23 серпня Індія та Україна підписали чотири документи про співпрацю. Ці угоди стосуються медичної сфери, аграрного сектору, гуманітарної співпраці та культури.

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