У Трампа назвали ймовірні терміни підписання з Україною угоди про надра

Початковий проєкт угоди, яку Україна і США могли підписати наприкінці лютого, було викладено на чотирьох сторінках.

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Скотт Бессент оцінив перспективи підписання угоди України зі США / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

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США підготували для України "повноцінний" варіант угоди

Вашингтон "перейшов до завершеної угоди"

Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував перспективи підписання угоди про рідкоземельні метали між Києвом і Вашингтоном.

США підготували для України "повноцінний" варіант угоди про корисні копалини, яка може бути укладена наступного тижня, підкреслив він в ефірі Fox News.

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"Ми передали (Україні - ред.) готовий документ про економічне партнерство. Наразі його розглядають українці, і ми сподіваємося, що наступного тижня почнуться повноцінні обговорення і, можливо, навіть будуть поставлені підписи", - уточнив він.

Міністр фінансів США зазначив, що початковий проєкт угоди, яку Україна і США могли підписати наприкінці лютого, був викладений на чотирьох сторінках, проте Вашингтон скористався моментом, щоб "перейти до завершеної угоди".

"Тому я впевнений, що ми швидко просунемося і підпишемо її", - додав Бессент.

Раніше повідомлялося про те, що угода між Україною та США про корисні копалини має великий недолік. Рідкоземельні ресурси буде важко видобувати, якщо війна в Україні не завершиться.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп сказав, коли підпише угоду про рідкоземельні метали.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп не виключив, що ще може підписати угоду про рідкоземельні копалини з Володимиром Зеленським.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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