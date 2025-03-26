У Трампа назвали ймовірні терміни підписання з Україною угоди про надра

Важливо:
- США підготували для України "повноцінний" варіант угоди
- Вашингтон "перейшов до завершеної угоди"
Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував перспективи підписання угоди про рідкоземельні метали між Києвом і Вашингтоном.
США підготували для України "повноцінний" варіант угоди про корисні копалини, яка може бути укладена наступного тижня, підкреслив він в ефірі Fox News.
"Ми передали (Україні - ред.) готовий документ про економічне партнерство. Наразі його розглядають українці, і ми сподіваємося, що наступного тижня почнуться повноцінні обговорення і, можливо, навіть будуть поставлені підписи", - уточнив він.
Міністр фінансів США зазначив, що початковий проєкт угоди, яку Україна і США могли підписати наприкінці лютого, був викладений на чотирьох сторінках, проте Вашингтон скористався моментом, щоб "перейти до завершеної угоди".
"Тому я впевнений, що ми швидко просунемося і підпишемо її", - додав Бессент.
Раніше повідомлялося про те, що угода між Україною та США про корисні копалини має великий недолік. Рідкоземельні ресурси буде важко видобувати, якщо війна в Україні не завершиться.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп сказав, коли підпише угоду про рідкоземельні метали.
Як повідомляв Главред, раніше Трамп не виключив, що ще може підписати угоду про рідкоземельні копалини з Володимиром Зеленським.
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Що таке Fox News?
Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США
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