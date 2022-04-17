"Наші дії - другий гітлеризм": опубліковано щоденник офіцера-окупанта з РФ

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Російські офіцери з окупаційних військ зізнаються в тому, що дії армії РФ повторюють злочини нацистів під час Другої світової війни.

Про це свідчать записи зі щоденника офіцера РФ, знайденого після звільнення Катюжанки в Київській області. Як говориться в матеріалі Радіо Свобода, щоденник окупанта знайшли в школі, де був ворожий штаб.

Що окупанти РФ пишуть про війну проти України:

"Їхали на навчання, а потрапили на війну...або війна...";

"Досі не змирився з тим, що я перебуваю в чужій державі, досі не вірю у війну. Досі не знаю, чи правильно все це".

"Бісить, що ніхто не говорить правду про втрати, про реальність бойових дій, тільки й чую, що "справа наша вірна, перемога буде за нами"! Але чи правильно це справа? Залізти в чужу країну і бомбити її міста?

"Хотіли бліцкриг, а в результаті ... сіли на п'яту точку. Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий "нюрнберг", я вихлити не стану, винен, був, воював, шкодую!"

"Артилерія " маже", БПЛА туплять... війська не злагоджені, трьохсоті і двохсоті в достатку, а командування в доповідях говорить лише про уявний успіх... Путіну скоро 70 (у жовтні 2022 року – ред.), якщо він помре почавши війну, буде щось!"

"У повітрі витають чутки про контрнаступ укр. Нібито країни допомагають особовим складом і технікою. Але це тільки чутки", - продовжує дописувати військовий і цього разу вже хвалиться тим, що" завдання виконані відмінно", армійці виявили"сховище техніки".

Терор проти місцевого населення:

"Спільними зусиллями вашого покірного слуги і співробітника були допитані особи у складі 12 осіб, всі – нацисти, – перераховує він. - Я був безжалісний, розпинав їх перехресними, індивідуальними і нічними допитами".

"В черговий раз довелося допитувати священика, не можу сказати, що був м'яким, аж ніяк-суворість і професіоналізм мною були виявлені з чисто самовіддачею, що викликало захоплення фахівців з ФСБ"

"Допити проходять успішно, інформативно, обіцяють надати для допиту протестантського пастора. Якщо йому є що приховувати, я з'ясую це, як би він не хитрив, на таких товаришах я, як то кажуть, собаку з'їв!".

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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