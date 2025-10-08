Рус
"Напруженість зростатиме": розкрито плани Путіна на найближчі півроку

Андрій Ганчук
8 жовтня 2025, 13:29
Путін, як і раніше, "мріє" про так звану перемогу у війні, вважає Борис Бондарєв.
Путін, війська РФ
Окупанти Путіна намагатимуться прорватися на фронті - дипломат / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Головне:

  • Росія посилить військовий тиск на Україну
  • Путін лякатиме Захід і гратиме з Трампом

У найближчому майбутньому країна-окупант Росія намагатиметься добитися суттєвого просування на фронті та посилить ракетні й безпілотні атаки. Напруженість зросте, а очільник Кремля Володимир Путін і далі гратиметься з президентом США Дональдом Трампом і лякатиме Захід. Про це заявив колишній російський дипломат Борис Бондарєв.

"Напруженість зростатиме"

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Росія спробує влаштувати ескалацію війни. План її дій принципово не зміниться.

"Думаю, вони все одно намагатимуться пробити фронт. Посилюватимуться ракетні та безпілотні атаки. Найімовірніше, напередодні зими знову битимуть по енергоінфраструктурі, щоб заморозити людей. Напевно, будуть і далі лякати Захід - я не очікую чогось принципово нового. Буде все те саме, просто будуть кількісні зміни. Рівень марення може зашкалювати. Тобто напруженість зростатиме", - зазначив Бондарєв.

Путін "хоче перемоги"

На його думку, Путін, як і раніше, налаштований на "перемогу" у війні і "мріє" про розгром і ліквідацію України.

"Тому якщо вони не можуть розгромити противника на полі бою, доведеться обійти з тилу і вдарити по ньому там. Завдання Росії, як і раніше, - перемогти. Це і відрізняє політику Путіна від політики Заходу, у якого такого завдання немає: він його собі не сформулював і навіть боїться самого слова "перемога". Як це, ми перемогли Путіна?! В України є завдання відбитися і тим самим перемогти, а в Росії - розгромити Україну, повністю її ліквідувати і тим самим поставити Захід на місце: показати, що ви нічого не змогли зробити. Мовляв, ви слабаки, сидіть і слухайте, що я вам кажу. Тому вони продовжуватимуть добиватися цієї мети. Тим більше, що Росія пристосовується: ситуація погіршується, але не так швидко, як комусь хотілося б", - пояснив експерт.

Також він уточнив, що Путін продовжить гру з Трампом, щоб утримати американського президента від серйозного тиску на РФ.

"Тож я думаю, що Путін досить упевнений у собі та у своїй базі. Він продовжуватиме намагатися грати на відносинах із Трампом і утримувати його від занадто різких дій, щоб риторика залишилася лише риторикою. При цьому він буде лякати Європу і далі бомбити Україну", - підкреслив Борис Бондарєв.

Дивіться відео, в якому Бондарєв зробив прогноз щодо дій Росії в осяжному майбутньому:

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState розповіли, що окупанти просунулися в Запорізькій і Сумській областях. На одному з напрямків ворог досяг просування біля декількох населених пунктів.

Сили оборони України відрізали окупантам шляхи постачання на одній із ділянок фронту на Сумщині, написали в Інституті вивчення війни.

Українська армія може влаштувати блекаут у Москві, причому застосовувати Tomahawk для цього не обов'язково, вважає військовий експерт Олег Жданов. Масштабне знеструмлення російської столиці може похитнути трон Путіна.

Про персону: Борис Бондарєв

Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок.

23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів".

Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін російські війська війна Росії та України Борис Бондарєв





