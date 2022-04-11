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На крок ближче до перемоги України над РФ: у Мережі показали снайпера ССО за роботою

11 квітня 2022, 07:43

Снайпери рідко потрапляють на фотознімки і працюють на результат.

ССО
Снайпер спецназу Збройних сил України за роботою / facebook.com/usofcom

Сили спеціальних операцій ВСУ показали будні українського снайпера, який проводить роботу щодо ліквідації ворогів. Стрілки працюють ефективно, але рідко потрапляють на фотознімки. Щоразу, коли від них надходить доповідь про успішно виконане завдання, українці наближаються на один крок до перемоги.

ССО опублікували відповідне фото в Facebook. Обличчя героя на фотознімку, який вже назвали історичним, не видно через маскування.

читайте такожСпецназ РФ з бойовим досвідом у Сирії зазнав втрат у Маріуполі і відмовився штурмувати місто"Для нас - це особливо важливе фото. Зроблено звичайним телефоном, без фільтрів і картинних поз. Але дуже цінне. Історичне", - наголошується в повідомленні.

На фотографії снайпер Сил спецоперацій ЗСУ знаходиться у себе на позиції. Однією рукою стрілець притримує зброю, а інший показує жест перемоги або миру.

Колеги військового відзначили, що насправді рідкість, коли снайпер потрапляє в кадр. При цьому українські снайпери проводять ефективну роботу.

"І повірте: працюють добре. Коли радіозв'язком від них приходить доповідь "Зняв", значить, українці на один крок стали ближче до перемоги", - підкреслили в командуванні ССО.

Робота бійців Сил спеціальних операцій

Раніше військові ССО ЗСУ знищили станцію супроводу і підсвічування цілей типу 30Н6 зенітно-ракетного комплексу С-300. Військові опублікували фотознімки зруйнованої техніки загарбників РФ. В армії України ще в березні заявляли, що окупанти розгорнули РЛС під Києвом, і просили допомогти її знайти.

Силам спецоперацій у ході війни Росії проти України вдається отримувати і трофеї. Зокрема, вдалося захопити ворожий зенітно-ракетний комплекс Бук і бойовий пункт управління комплексу Бук М. Російську техніку повинні передати українським силам ППО.

На полі бою ССО знищили командний пункт 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади РФ. У Силах спецоперацій зазначили, що розтрощено черговий "елітний" підрозділ російських окупантів.

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