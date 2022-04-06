Українські десантники знищили елітний російський підрозділ і його охорону зі спецназу

Під вогонь військових потрапили ворожі спецназівці, які охороняли підрозділ РЕБ.
Краматорські десантники завдали ворогові чергові втрата.
Як повідомляє 81 окрема аеромобільна бригада, вони знищили підрозділ РЕБ окупантів і всю його охорону зі спецназу.
Українським військовим вдалося знищити підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС Російської Федерації.
Також під вогонь військових потрапили ворожі спецназівці, які охороняли підрозділ РЕБ.
"Народжені перемагати" - саме такий девіз має наша славна військова частина. І ми знищимо всіх окупантів, поки не очистимо від них нашу рідну Україну", - сказав командир підрозділу.
Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 Алігатор.
Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.
Збройні Сили України збили ще один літальний апарат російських окупаційних військ.
Цього разу вдалою мішенню для українських захисників став бойовий вертоліт РФ.
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