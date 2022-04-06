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Українські десантники знищили елітний російський підрозділ і його охорону зі спецназу

6 квітня 2022, 23:57

Під вогонь військових потрапили ворожі спецназівці, які охороняли підрозділ РЕБ.

війна, війська Росії
Війська Росії / facebook.com/81oaembr

Краматорські десантники завдали ворогові чергові втрата.

Як повідомляє 81 окрема аеромобільна бригада, вони знищили підрозділ РЕБ окупантів і всю його охорону зі спецназу.

Українським військовим вдалося знищити підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС Російської Федерації.

Також під вогонь військових потрапили ворожі спецназівці, які охороняли підрозділ РЕБ.

"Народжені перемагати" - саме такий девіз має наша славна військова частина. І ми знищимо всіх окупантів, поки не очистимо від них нашу рідну Україну", - сказав командир підрозділу.

Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка-52 Алігатор.

Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.

Збройні Сили України збили ще один літальний апарат російських окупаційних військ.

Цього разу вдалою мішенню для українських захисників став бойовий вертоліт РФ.

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