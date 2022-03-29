Еліта російського спецназу зганьбилася в Україні - за 5 днів не змогли взяти елеватор з бійцями ТРО

Еліта російського спецназу зганьбилася в Україні / Фото Reuters

Російський спецназ "провалився" в Україні. Зараз ворог намагається зібрати військовий резерв звідусіль, щоб хоч якось вплинути на результат війни.

Спікер волонтерської організації InformNapalm Михайло Макарук в ефірі "24 каналу" зазначив, що ніякі резервісти РФ не допоможуть.

"Одна з найкрутіших бригад спецназу Росії, міста Ульяновськ, 5 днів штурмувала нещасний елеватор з бійцями тероборони, зрештою, не змогла його взяти і пішла", – розповів Макарук дані з власних джерел.

Більш того, як він зазначив, росіяни навіть зараз набирають воювати колишніх пенсіонерів, всіх тих, кого списали за станом здоров'я.

читайте такожУкраїнські захисники назавжди приземлили новітній безпілотник РФ "Орлан-10" за $120 000"Вони вже "кинули" все, що могли. Якщо вони вже відправляють строковиків і всіх, кого можуть, то ситуація скрутна", - додав він.

Нагадаємо, в боях за Маріуполь Донецької області ВСУ ліквідували комбрига морської піхоти Чорноморського флоту, полковника Олексія Шарова і, щонайменше, двох сержантів.

Раніше повідомлялося, що група Сил Спеціальних Операцій України провела засідку на світанку в тилу противника. В результаті успішної атаки нашим спецназівцям вдалося ліквідувати військового чиновника РФ і техніку противника.

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