Майже 500 ракет та БпЛА: розкрито деталі масованої атаки РФ по Україні

Влучання ракет та дронів РФ зафіксовано в 10 локаціях.

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Масована атака РФ по Україні / колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, ua.depositphotos.com

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РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу

Основним напрямком удару було місто Київ

ППО було знешкоджено 428 засобів повітряного нападу

У ніч на 17 червня країна-агресор Росія атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Про це повідомили Повітряні сили.

Зазначається, що основним напрямком удару було місто Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Так, ворог атакував Україну:

440 ударними БпЛА типу Шахед і безпілотниками-імітаторами різних типів. Близько 280 із них – Шахеди;

2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 Кинджал;

16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації;

4 крилатими ракетами Калібр із акваторії Чорного моря;

9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації;

1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

За попередніми даними, протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені:

239 ворожих БпЛА типу Шахед (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

2 аеробалістичні Х-47 М2 Кинджал (1 локаційно втрачена);

15 крилатих ракет Х-101;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 локаційно втрачена);

1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (локаційно втрачена).

Якими ракетами РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим", - додали в Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО / фото: Повітряні сили

Удар РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. У столиці України є руйнування. Постраждали люди. Окупанти били по житлових будинках. Рятувальників і медиків викликали в Шевченківський, Дніпровський, Дарницький, Солом'янський, Святошинський, Дарницький райони міста.

Унаслідок ворожої атаки російських дронів на світанку 17 червня в Одесі спалахнули пожежі, є руйнування та постраждалі. Зокрема, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що країна-агресор Росія атакувала Київ ракетою з касетними боєприпасами. Уламки було виявлено в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей. Крім того, кількість постраждалих у Києві зросла до 99, 59 осіб госпіталізовано.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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