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На Азовсталі переховуються близько тисячі людей: Зеленський запропонував обмін на полонених РФ

20 квітня 2022, 18:44

Президент хоче організувати безпечний прохід для цивільних осіб та українських військ у Маріуполі.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

В оточеному російськими окупантами Маріуполі Донецької області на території заводу Азовсталь переховуються близько 1 тисячі мирних жителів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в ході брифінгу після зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Також президент України заявив, що як і раніше готовий обміняти російських військовополонених в обмін на безпечний прохід для цивільних осіб і українських військ в Маріуполі.

Глава держави підкреслив, що готовий обміняти Російський військовополонених на безпечний прохід "коридором" цивільних і захисників Маріуполя.

Додамо, що на сьогоднішній день українська влада очікує відповідь російської сторони.

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Битва за Маріуполь

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали Російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічна зброя.

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новини Маріуполя Володимир Зеленський війна Росії та України
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