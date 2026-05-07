Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

Парад 9 травня у Москві стане не демонстрацією сили Росії, а символом її військового та репутаційного послаблення на тлі затяжної війни проти України.

Вперше за майже 20 років парад 9 травня 2026 року в Москві пройде без колони військової техніки. Формально у Кремлі пояснюють це "поточною оперативною ситуацією", однак сам факт відмови від танків, ракетних комплексів і бронетехніки на головному пропагандистському ритуалі Росії став показовим сигналом слабкості системи.

Не секрет, що для російської влади парад на Червоній площі — це не просто пам’ятна церемонія, а демонстрація військової сили та символ "недоторканності" держави.

Главред зібрав головне, що варто знати про парад у Москві 9 травня та чому він пройде без техніки.

Як в Москві пояснюють відсутність військової техніки на параді 9 травня

Військовий парад у Москві 9 травня вперше з 2007 року відбудеться без традиційного показу бронетехніки — на Красній площі пройдуть лише піші колони військових. Про це повідомили у Міноборони РФ.

У російському оборонному відомстві уточнили, що в параді братимуть участь курсанти вищих військових навчальних закладів різних видів і родів військ армії РФ, а також вихованці суворовських та нахімовських училищ і кадетських корпусів.

"Колона військової техніки, у зв'язку з поточною оперативною обстановкою, цього року не братимуть участі у військовому параді", - йдеться у повідомленні.

Також під час повітряної частини параду над Червоною площею пролетять літаки російських авіагруп вищого пілотажу. Завершити захід мають штурмовики Су-25, які залишать у небі над Москвою сліди у кольорах російського прапора.

Водночас, речник російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков у спробі виправдати відсутність техніки на військовому параді у Москві заявив, що у 2026 році не відзначається ювілей перемоги у Другій світовій війні. Саме тому, за його словами не буде колон військової техніки на Червоній площі в Москві 9 травня. При цьому він не уточнив, чому тоді з 2007 року паради військової техніки відбувались і у неювілейні роки.

"Давайте не забувати все-таки, що минулого року це був ювілейний парад. Широкоформатний, такий, який має бути в круглу дату. Ця дата не ювілейна, але парад все одно буде, так, нехай у скороченому форматі", - заявив речник російського диктатора.

Також Пєсков стверджував, що Україна нібито щодня просувається у завданні ударів по російських об’єктах та посилює так звану "терористичну активність", маючи на увазі атаки по інфраструктурі, що забезпечує російські війська. За його словами, через це Росія вживає додаткових заходів безпеки.

Скільки лідерів держав буде на параді 9 травня у Москві

Сьогодні, 7 травня в Кремлі оприлюднили офіційний список іноземних лідерів, які відвідають військовий парад у Москві 9 травня.

Так, російський імперський парад у Москві відвідають:

Президент невизнаної Республіки Абхазія, яка була створена Росією внаслідок окупації частини Грузії, Бадра Гунба з дружиною;

Самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко;

Президент Лаоської Народно-Демократичної Республіки Тхонглун Сісуліт;

Верховний правитель Малайзії султан Ібрагім;

Голова уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо;

Президент невизнаної Республіки Південна Осетія, яка була створена Росією внаслідок окупації частини Грузії, Алан Гаглоєв;

Президент Республіки Сербської (автономне утворення у складі Боснії і Герцеговини) Сініша Каран;

Голова Народної скупщини Республіки Сербської (парламент автономного утворення у складі Боснії і Герцеговини) Ненад Стевандич з дружиною;

Голова партії "Союз незалежних соціал-демократів" Республіки Сербської (автономного утворення у складі Боснії і Герцеговини) Мілорад Додік з дружиною.

При цьому, варто зазначити, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився брати участь в урочистостях на День перемоги у Москві 9 травня. Чому Кремль включив його до цього списку – залишається невідомим.

Для порівняння, торік на параді в Москві, окрім так званих "президентів" утворених Росією псевдореспублік на окупованих територіях інших держав, були присутні лідери 27 країн. Серед них — представники Китаю, Сербії, Венесуели, Бразилії, Куби, Вірменії, Єгипту, В’єтнаму, Ефіопії та Палестини. Також у заході брали участь дипломати з Ізраїлю.

В Росії масово скасовують паради – яка ситуація по регіонах

У щонайменше 15 регіонах Росії скасували проведення Парадів перемоги 9 травня. За підрахунками ASTRA на основі відкритих джерел, станом на 6 травня 2026 року рішення про повне скасування заходів ухвалили в Бєлгородській, Воронезькій, Курській, Ленінградській, Нижньогородській, Новгородській, Псковській, Рязанській, Саратовській, Ростовській, Калузькій, Орловській та Брянській областях, а також у Краснодарському краї та Чувашії.

Крім того, паради не проводитимуть і в анексованому Росією Криму.

У Санкт-Петербурзі святковий парад до 81-ї річниці пройде без участі бронетехніки. У низці інших регіонів також запровадили обмеження, зокрема відмовилися від салютів та частково блокуватимуть інтернет. Акція "Безсмертний полк" у більшості регіонів РФ відбудеться онлайн. У Москві її також планують провести в дистанційному форматі.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, Кремль вирішив також суттєво скоротив кількість запрошених гостей із кількох тисяч до кількох сотень, а також обмежив тривалість заходу до 40 хвилин.

Російська служба BBC із посиланням на джерела в "Ростелекомі" та серед інших російських телекомунікаційних операторів повідомляє, що влада РФ планує обмеження мобільного зв’язку в Москві та в районі МКАД 5, 7 і 9 травня у зв’язку з проведенням параду.

Чому Кремль вже не вперше скорочує масштаб параду 9 травня

В ISW звернули увагу, що паради до Дня перемоги у 2023 та 2024 роках уже проходили у скороченому форматі. Водночас у 2025 році Кремль використав цей захід для демонстрації військової сили Росії, її претензій на статус глобальної держави та формування образу Володимира Путіна як впливового світового лідера.

"Парад на честь Дня Перемоги 2025 року також був спробою приховати масштаби військових невдач Росії в Україні, зокрема нездатність досягти будь-яких оперативно значущих успіхів за межами Курської області та неприйнятно високі втрати Росії — невдачі, які Кремль значною мірою повторив напередодні святкувань Дня перемоги 2026 року. Кремль, ймовірно, намагатиметься використати парад до Дня Перемоги 2026 року в Москві, щоб представити Путіна як ефективного лідера в умовах війни та просувати когнітивну війну, стверджуючи, що російські війська здобувають перемогу на всьому фронті, особливо з огляду на те, що Путін і Кремль стикаються зі зростаючою критикою та невдоволенням всередині країни з початку 2026 року", - йдеться у звіті.

Чому насправді не буде техніки на параді в Москві – ЦПД

Водночас глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, чому Кремль вирішив провести парад 9 травня без військової техніки.

За його словами, Росія не може повністю скасувати парад через його важливу роль у пропаганді, однак від демонстрації техніки на Красній площі вирішили відмовитися.

Коваленко в коментарі 24 каналу зазначив, що значна частина російської військової техніки вже знищена, а підприємства оборонно-промислового комплексу або займаються ремонтом пошкоджених машин, або перевантажені виробництвом. Частина таких об’єктів також зазнавала ударів з боку Сил оборони України.

Він додав, що нову техніку, яку Росія встигає виробляти, одразу відправляють на фронт. Окрім цього, російська влада побоюється можливих атак безпілотників під час проведення параду, тому змушена адаптувати формат заходу до поточної ситуації.

"Реальність впливає на рішення, які ухвалюють в Кремлі. Насправді це добре. Так чи інакше пропагандистський ефект від параду, придуманий ще за радянських часів, йде в небуття. Колись в Росії буде зміна режиму – і ось ці всі пропагандистські символи кануть в лету. Думаю, наше покоління побачить завершення парадів у Росії",- підсумував глава ЦПД.

Як відреагували в ЄС на відсутність параду техніки в Москві

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас, коментуючи рішення російського керівництва провести парад 9 травня без військової техніки, заявила, що це відображає реальний стан війни проти України. Про це вона сказала після зустрічі міністрів закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки.

Каллас зазначила, що ситуація на фронті свідчить про рекордні втрати російських військових. Також, за її словами, Росії не вдається досягти поставлених військових цілей, і це стає дедалі помітніше.

"Вперше за багато років парад Перемоги в Москві відбудеться без важкої військової техніки. Це багато про що говорить щодо перебігу війни для Росії", – сказала вона.

Чому парад 9 травня означатиме ганьбу для Росії

Цьогорічний парад у Москві 9 травня стане доказом суттєвого падіння військової репутації Росії та лише підкреслить її слабкість у воєнній сфері. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, Росія все ще має ресурси для продовження війни, однак ситуація вже кардинально відрізняється від того образу, який Кремль намагався створити у 2022–2024 роках, коли заявляв про нібито потужний військовий потенціал, великі арсенали та передові технології.

"Ні, все це вже не так. І це вже парад таких приречених. Це парад аутсайдера", — зазначив він.

Подоляк вважає, що участь іноземних лідерів у такому параді означатиме асоціацію з репутацією російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна. На його думку, навіть держави, які займають неоднозначну позицію щодо війни, розуміють, який вигляд це матиме з боку. Він також зазначив, що Росія опинилася у складному становищі та змушена буде й надалі продавати ресурси зі знижками й користуватися тіньовими схемами як для імпорту необхідних компонентів, так і для експорту сировини.

Окремо він звернув увагу на позицію прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, назвавши її показовою в нинішній ситуації.

"На мій погляд, прем’єр Словаччини поводиться абсолютно прагматично. Він сказав, що до Росії приїде, з Путіним зустрінеться, оскільки візит був узгоджений. Але сенсу брати участь у параді, безумовно, немає. Тому що, знову ж таки, репутаційно це виглядатиме, м’яко кажучи, незрозуміло. Ні на внутрішньому ринку Словаччини, ні на зовнішніх ринках. А навіщо? Щоб що?" — підсумував він.

Подоляк наголосив, що для багатьох світових лідерів уже стало очевидно, що Путін більше не є політиком, з яким готові спілкуватися на рівних.

За його словами, участь у параді виглядає сумнівно на тлі того, що Росія понад 1500 днів веде війну виключно проти України, а не проти НАТО, як це намагається подавати російська пропаганда. Він також зазначив, що нинішня ситуація свідчить про зміну психологічного стану Кремля, адже російська влада, побоюючись за безпеку заходу, фактично прагне зовнішніх гарантій для проведення параду з боку США.

"І, звісно, багато хто замислюється над тим, що Путін — це вже далеко не той суб’єкт, з яким потрібно розмовляти на рівних", — резюмував Подоляк.

Чого боїться Путін

Парад 9 травня у Москві фактично опинився під загрозою, і саме тому Кремль активно просуває ідею тимчасового перемир’я. Таку думку висловив доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький.

За його словами, останніми днями Сили оборони України продемонстрували здатність завдавати ударів дронами навіть по Москві. Він зазначив, що щонайменше один безпілотник зміг дістатися російської столиці.

Городницький також звернув увагу, що місцеві жителі публікували фото та відео наслідків удару по житловому комплексу "Мосфільмівський", який розташований приблизно за шість кілометрів від Кремля, де має проходити парад. Крім того, атаки безпілотників на Москву вже відбувалися у березні.

"Ми показали, що можемо пробивати цю посилену московську ППО. Фактично дрон долетів майже до центру Москви. І Путін дійсно боїться. Вже CNN повідомляло, що він намагається оптимізувати своє пересування через параноїдальний страх перед українськими дронами та ракетами", – зазначив Городницький.

За словами Городницького, на тлі останніх подій у Кремлі вирішили провести цьогорічний парад у незвично стриманому форматі. Захід відбудеться без військової техніки, чого ще не траплялося від початку повномасштабної війни проти України.

Він також зазначив, що цього разу на парад не очікується приїзду жодного впливового світового лідера. Для порівняння, торік на святкування 9 травня до Росії прибував лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Чому парад 9 травня без техніки може бути важливим сигналом – час вибору для Путіна

Політичний коментатор Ігор Тишкевич вважає, що рішення провести парад у Москві 9 травня без військової техніки може бути пов’язане не лише з питаннями безпеки, а й із важливими політичними розрахунками Кремля на тлі війни проти України.

"Вперше з 2007 року парад 9 травня в Москві відбудеться без військової техніки. Ймовірно, і в іншому він буде значно скорочений. Це надзвичайно важливий момент, зокрема з точки зору розвитку подій на фронті", - вказав він.

За його словами, попри тривалість війни, яка вже перевищила за часом так звану "Велику Вітчизняну", для більшості росіян вона довгий час залишалася радше фоновою подією. До 2025 року населення РФ не надто відчувало її наслідки, а у 2025–2026 роках на перший план вийшли економічні проблеми — високі кредитні ставки та скорочення споживчого ринку.

Тишкевич також зазначив, що тема втрат у російському суспільстві не викликала значного резонансу через систему контрактного набору та виплати компенсацій сім’ям загиблих, які тимчасово покращували їхній фінансовий стан.

Водночас він наголосив, що спроби Кремля швидко завершити війну, скориставшись прагненням Дональда Трампа до відновлення відносин із Москвою, наразі не дали результату. Якщо ж завершення війни за умовним "американським сценарієм" не відбудеться, нові умови врегулювання формуватимуться вже не лише США, а й за участю ЄС та Китаю. На думку експерта, залучення Пекіна може змусити Росію погоджуватися на компроміси, навіть якщо вони не будуть повністю вигідними для Кремля.

"Війна в Перській затоці дала Кремлю додаткові 3-4 місяці — перша зустріч Трампа і Сі відбудеться в середині травня, а не 1-4 квітня, як планувалося. Та й ключове питання світового порядку денного для них сьогодні — Іран. Але до кінця осені, до візиту Сі до США, бачення того, як завершити російсько-українську війну, може скластися. Тобто у Путіна є час, умовно, до листопада. Щоб продемонструвати "успіхи", - сказав він.

Політичний коментатор Ігор Тишкевич також звернув увагу на те, що ситуація на фронті для Путіна далека від успішної. За його словами, російські війська продовжують просування, однак воно відбувається дуже повільно, і це не можна назвати ані переломним моментом у війні, ані значним військовим досягненням.

Він зазначив, що наразі Кремль не має чіткого бачення, як змінити ситуацію на полі бою, окрім збільшення чисельності особового складу. Однак ресурс для контрактного набору поступово вичерпується, тому постає питання нової мобілізації.

Тишкевич також нагадав, що 20 вересня 2026 року в Росії відбудеться масштабний єдиний день голосування. Заплановані вибори до Держдуми, вибори керівників десяти регіонів, серед яких і глава Чечні, а також вибори парламентів у 39 суб’єктах РФ, включно з Московською, Тюменською, Нижньогородською, Новгородською та Свердловською областями, а також Санкт-Петербургом. На його думку, це буде найбільша виборча кампанія в Росії за останнє десятиліття.

"Ситуація з виборами вже ускладнюється тим, що громадяни РФ вперше з 2022 року масово відчують, що таке війна. По-перше, дрони долітають уже далеко. Це видно, це помітно, це страшно. І якщо Бєлгород можна було уявити як "локальну проблему" і створити історію про "всенародну допомогу" одному регіону, то розширення географії успішних ударів вже не приховаєш. Усть-Луга видно мешканцям Ленінградської області, Єкатеринбург і Урал — шок для місцевих. Туапсе — більше ніж порт і НПЗ. Це курортний сезон — "моречко", якого в 2026 році не буде. На це накладаються побутові проблеми, і історія з Бонею, на мій погляд, була не проявом "голосу народу", а спробою виміряти "температуру по лікарні" навесні, щоб влітку вжити заходів. Цей випадок аж ніяк не тягне на "бунт проти Путіна". Але все це створює проблемний фон для виборів. Відсутність історій успіхів на фронті лише погіршить ситуацію", - наголошує він.

Експерт також зазначив, що питання мобілізації для Кремля напряму пов’язане з майбутнім "роком великих виборів" у Росії. На його думку, проводити мобілізацію влітку було б ризиковано через політичні наслідки, а восени — вже може втратити сенс, оскільки до того часу можуть сформуватися нові міжнародні підходи до можливого заморожування війни. У такому разі Росія просто не встигне досягти помітного ефекту на фронті.

Тишкевич вважає, що відсутність швидких рішень створює для Путіна проблеми як для всієї системи влади, так і особисто для нього. Хоча ці труднощі поки не є критичними, вони можуть стати дуже болючими. З одного боку, невдоволення накопичується серед тих росіян, які раніше майже не відчували війни у повсякденному житті, а з іншого — серед правих імперських кіл, включно з військовими блогерами та їхньою аудиторією, на підтримку яких розраховує Кремль, але яких так і не вдалося повністю контролювати.

"Вихід із проблеми може бути у вигляді старого анекдоту — не можеш подолати проблему, очоль її. У випадку з РФ зіграти на страху і все ж перевести російсько-українську війну в категорію пропагандистського штампу "народна війна". Тобто нагнати трохи більше страху, посилити пропаганду через ЗМІ та продемонструвати готовність "жертвувати" і "жертви народу заради Перемоги". Тут мобілізація, навпаки, може стати фактором, що додає балів владі: страшно, значить ми йдемо на непопулярні заходи заради того, щоб це швидко закінчилося. Такий крок вкрай ризикований, оскільки не вирішує проблему, а лише відкладає її, даючи посилення політичних позицій максимум на рік. Але Путіну більше й не треба — адже до кінця 2026 року може скластися консенсус глобальних гравців щодо того, що цю війну час заморожувати", - резюмував він.

