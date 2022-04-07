Потужний удар ЗСУ на Луганщині: орків вибили з позицій і захопили трофеї

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У Луганській області воїни одного з підрозділів угруповання Об'єднаних сил успішно атакували ворога, захопивши його позиції і зброю.

Пошуково-ударні дії пройшли без втрат з нашого боку. У ворога - щонайменше троє поранених, розповіли у штабі ООС.

"Виявили позиції окупантів на передньому краї. Вони почали створювати суцільну лінію оборони, вкопуватися, зміцнювати свої позиції. На наступний же день ми вирішили їх вибити звідти, поки вони не закріпилися остаточно", - розповідає боєць ЗСУ з позивним Фелікс.

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На захоплених позиціях українські захисники знайшли кілька в паніці покинутих загарбниками РПГ, підствольні гранатомети і постріли до них, велику кількість патронів до стрілецької зброї різних калібрів і документи. Загалом, українським воїнам протистояли до двох десятків ворожої піхоти на передньому краї, а також від трьох до чотирьох десятків окупантів у резерві.

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"Їхня позиція була важливою: вони контролювали дорогу, - пояснює Фелікс. - Добре, що вони не вміють воювати. Резерви, які повинні були прийти на допомогу, побігли першими. Швидкості їм додав наш міномет. Передові позиції спочатку відстрілювалися, але потім забрали поранених і кинулися з поля бою слідом".

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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