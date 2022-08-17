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Гауляйтери Аксьонов і Константинов втекли з Криму: джерело розкрило деталі

17 серпня 2022, 21:54

Для успішної "евакуації" окупанти перекривали на ніч Кримський міст.

Аксьонов-Константинов
Сергій Аксьонов і Володимир Константинов / Reuters

Після серії ударів по військових об'єктах окупантів РФ в Криму півострів покинули маріонетки Кремля - "прем'єр" Сергій Аксьонов і "спікер" Володимир Константинов.

Втеча ставлеників Кремля сталася після того, як їм подзвонив куратор з Москви, повідомили Каналу 24 джерела в розвідці.

Зазначається, що для успішної "евакуації" окупанти перекривали на ніч Кримський міст. При цьому гауляйтерам в Москві про ймовірну небезпеку для їхніх життів.

"Тоді окупаційні лідери почали наспіх вивозити з Криму своїх дружин і дітей. Вивезли гауляйтери навіть коханок, яких посадили в машини з охороною", - пише видання.

Крім того, уточнюється, що підлеглі "прем'єра" всю ніч знищували документи. В даний час сім'ї "політиків" знаходяться в Ростові, де оселилися в одному з готелів.

"Про повернення в півострів поки мова не йде", – розповіли джерела.

Уточнюється, що в мережі планують викладати відео, нібито записані в Криму. Крім того, гауляйтери можуть повертатися на кілька годин на півострів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Джанкойському районі окупованого Росією Криму прогриміли вибухи, спалахнула пожежа. Стало відомо про детонації на складі боєприпасів у селищі Травневе.

У російському Міноборони заявили, що виникла пожежа на території однієї з військових частин в місці, де зберігалися боєприпаси.

Варто відзначити, що в місті Джанкой розташована велика залізнична станція, через яку російські окупанти перекидають війська, боєприпаси і техніку.

Пізніше стало відомо, що окупаційна влада Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя.

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Сергій Аксьонов новини Криму війна Росії та України
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