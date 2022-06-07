Потужні удари артилерії: рашистів відігнали з півночі Харківщини - Арестович

Арестович розповів про успіхи ЗСУ / Колаж Фото УНІАН / Вікімедіа

Після ударів української артилерії російські війська відійшли з півночі Харківської області, заявив радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

За словами Арестовича, українські бійці завдали ряд дуже влучних ударів по російських військах по всьому фронту. Так, вночі вони потужно вдарили по окупантам по коридору від Ізюма до Попасної.

У результаті роботи артилерії ЗСУ, вдалося збити наступальний потенціал рашистів.

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Нагадаємо, на Запоріжжі ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога та знищили спостережний пункт і два склади окупантів. Щонайменше 20 окупантів були ліквідовані.

Також повідомлялося, що російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках - Слов'янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки та Полтавки.

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