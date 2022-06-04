ЗСУ знищили спостережний пункт ворога на Запоріжжі: вибухнули два склади окупантів

ЗСУ знищили спостережний пункт РФ на Запоріжжі / УНІАН, Reuters

На Запоріжжі ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога і знищили спостережний пункт і два склади окупантів. Щонайменше 20 окупантів були ліквідовані. Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Ще 14 рашистів були поранені. Українські військові знищили ворожий танк, бойову броньовану машину і 17 одиниць автомобільної техніки.

В Родах палали два склади боєприпасів і вантажний автомобіль з боєкомплектом.

Основні сили РФ на запорізькому напрямку продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. Рашисти посилили свої підрозділи в районі Василівки.

читайте також28 окупантів відправили в пекло: ЗСУ знищили на Запоріжжі 3 танки і 7 ББМ, взяли трофеї

Раніше повідомлялося, що російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках - Слов'янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки та Полтавки.

Нагадаємо, РФ за 100 днів широкомасштабного вторгнення в Україну не досягла жодної стратегічної мети, які вона перед собою ставила. Якщо вона не залишить спроб домогтися якихось успіхів у війні надалі, на це країні-агресору знадобиться великий людський ресурс, А також багато військової техніки і зброї, заявили в британській розвідці.

Інші новини: