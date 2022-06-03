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ЗСУ змусили окупантів відступити на чотирьох напрямках – Генштаб

3 червня 2022, 08:21

Російські загарбники стягують свої сили і готують штурм на Слобожанському напрямку.

ЗСУ змусили окупантів відступити на чотирьох напрямках – Генштаб/ Reuters, генштаб ЗСУ

Російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках – Слов’янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки і Полтавки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом ранок п’ятниці, 3 червня – на 100-й день широкомасштабної війни РФ проти України.

На Слов’янському напрямку окупанти працюють над інженерним обладнанням позицій. Противник обстрілював цивільну інфраструктуру у низці населених пунктів – в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших. При цьому біля Довгенького вони завдавали авіаударів.

"Ворог проводив штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина, успіху не мав, після завданих підрозділами Сил оборони втрат відійшов", – зазначають у Генштабі.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники продовжують обстрілювати українські війська і цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка та Лисичанськ. Вони завдали авіаударів поблизу Мирної Долини.

"Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції", – кажуть у Генштабі.

Тривають бої у центральній частині Сєверодонецька.

"На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії", – йдеться у повідомлені.

Крім цього, ворога намагався вести штурм за допомогою окремих підрозділів і ДРГ поблизу Красногорівки (село у Донецькій області) та Полтавки (село на Запоріжжі). Проте там окупанти не мали успіху і відійшли на попередні позиції.

ЗСУ також змусили противника відійти на раніше зайняті позиції, відбивши його штурм на окремих ділянках Криворізького напрямку.

читайте такожСто днів війни в Україні: чи затягнеться боротьба з Росією на рокиТакож не зникла небезпека з боку Білорусі, попереджають у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що білоруські військові перевіряли бойову готовність підрозділів і в межах цієї перевірки проводили збори спеціалістів зв’язку та інженерно-технічного складу. Досі є загроза завдання ракетних ударів по Україні з території Білорусі.

На Слобожанському напрямку загарбники продовжують підготовку до наступу – вони поповнюють запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території Росії. При цьому обстрілюють українських військових зі ствольної артилерії та РСЗВ, щоб знизити їхній наступальний потенціал.

Втрати окупантів за добу 2 червня

У Генштабі зазначають, що загарбники намагаються посилити свої позиції, і тому стягують резерви на ті напрямки, звідки, як вони думають, можуть піти у контрнаступ Збройні сили України.

"Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії на Попаснянському напрямку зазнали значних втрат, щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки", – йдеться у повідомленні.

При цьому в російські армії постійно переносяться терміни ротації, що додатково сильно деморалізує противника. Російські солдати масово відмовляються брати участь боях.

За минулу добу, 2 червня, захисники України лише на Донецькому і Луганському напрямках відбили п’ять атак ворога. Вони знищили:

  • 5 танків,
  • 3 артилерійських системи,
  • 2 бойові броньовані машини,
  • 3 дрони типу "Орлан-10".

Зазначається, що на інших напрямках російські окупанти теж зазнали відчутних втрат.

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Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

Також повідомлялося, що місто Лисичанськ в Луганській області перебуває під постійними обстрілами російських окупантів. Населений пункт зруйновано на 60%. Водночас там залишаються близько 20 тисяч місцевих жителів.

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