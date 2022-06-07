Бійці ЗСУ скинули вибуховий "сюрприз" на голови окупантів: окоп став для них братською могилою

Бійці ЗСУ скинули вибуховий "сюрприз" на голови окупантів / скріншот з відео

ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів як у небі, так і на землі. Цього разу солдати Путіна отримали несподіваний "подарунок" прямо в окоп.

Бійці 24 окремої механізованої бригади ЗСУ скинули з дрона снаряд на голови рашистів, які вели вогонь по українських військових з вогнепальної зброї. Відео філігранної роботи українців опублікували на сторінці 24 ОМБр в Facebook.

На опублікованих кадрах видно, як рашисти ведуть з вогнепальної зброї вогонь по українських військових. Тільки в останній момент вони зрозуміли, що жити їм залишилося лічені секунди.

Нагадаємо, на Запоріжжі ЗСУ потужно вдарили по позиціях ворога та знищили спостережний пункт і два склади окупантів. Щонайменше 20 окупантів були ліквідовані.

читайте такожГоріли в небі: ЗСУ на Донбасі знищили вертоліт окупантів РФТакож повідомлялося, що російські загарбники отримали відсіч від українських воїнів і змушені були відступити на чотирьох напрямках - Слов'янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також біля Красногорівки та Полтавки.

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