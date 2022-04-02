Потужні ракетні удари по Кременчуку та Миргороду: подробиці очільника ОВА

Росіяни обстріляли Миргород, пошкоджено аеропорт

Орки обстріляли об'єкти інфраструктури у Миргороді Полтавської області, пошкоджена злітна смуга аеропорту, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

"Три" прильоти" по інфраструктурі в Миргороді. Наслідки від ворожих ударів з'ясовуються. Попередньо - постраждалих немає", - зазначив чиновник.

Пізніше Лунін повідомив, що удар по Миргороду війська РФ завдали о 16: 50. В результаті обстрілу пошкоджено злітну смугу, інфраструктуру аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.

Водночас українське ППО знищило кілька ворожих крилатих ракет.

Перед цим глава ОВА повідомив, що під час повітряної тривоги в суботу вдень ЗСУ збили дві ракети над Полтавською областю.

Глава ОВА також розповів про нічні обстріли Полтавської області.

"Після першої години ночі була обстріляна Полтава, наші об'єкти інфраструктури отримали удар від 4 ракет. В даний час всі наслідки цієї атаки вже ліквідовані, жодна людина не постраждала.

Що стосується Кременчука, там були більш потужні удари по місту. Зазнала ударів промислова зона, зараз йде пожежа. По деяких місцях він ліквідований".

За словами Луніна, в даний час в лікарню Кременчука не звернувся жодна людина, яка постраждала від обстрілу. Однак остаточно можна буде говорити про постраждалих після ліквідації пожеж, підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що день 27 березня став рекордним за кількістю ракет, випущених російськими окупантами по Львову. Загарбники випустили 80 ракет, більша частина з них була збита.

Це зробило б честь будь-якої армії світу, сказав радник глави офісу президента Олексій Арестович.

Російські війська в ніч з п'ятниці в суботу, з 1 по 2 квітня, обстріляли Полтаву та Кременчук.

У Полтаві під ракетний обстріл потрапив один з інфраструктурних об'єктів, а Кременчуку дісталося більше – постраждали деякі житлові будинки.

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