Обстріл пологового будинку в Маріуполі: постраждала Маріанна Вишемирська розповіла, що сталося насправді

Маріанна Вишемирська розповіла про обстріл пологового будинку в Маріуполі / Коллаж Reuters, Instagram

Російські окупаційні війська 9 березня відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю. Під обстріл потрапив пологовий будинок, в якому на той момент знаходилося багато вагітних, породіль і персоналу. Після нападу світ облетіло фото дівчини з обстріляного міста - Маріанни Вишемирської (Підгурської), яка в той момент була на останніх термінах вагітності. Знімок зробив фотограф Євген Малолітка для Associated Press.

Знімок вагітної дівчини з пораненнями на обличчі шокував світ, але російська пропаганда в один голос заявляла, що дане фото, як і сам обстріл пологового будинку - фейк, а сама Маріанна нібито знялася в постановочній фотосесії. Сторінку дівчини в Instagram швидко знайшли, тому що Вишемірська - модель і б'юті-блогер. Зараз, майже через місяць після події, дівчина розповіла в Instagram-stories, що ж сталося насправді.

Маріанна Підгурська народилася в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Потім жила в захопленому проросійськими бойовиками Донецьку, а в 2020 році вона переїхала до Маріуполя. Працювала моделлю в агентстві L'Fashion Models, брала участь в модних показах і рекламних кампаніях. У 2021 році Маріанна Підгурська вийшла заміж за Юрія Вишемирського.

Дівчина розповіла, що буквально з 2 березня в Маріуполі не було електрики, води і газу. Виїхати з міста було неможливо.

6 березня дівчина прийшла в пологовий будинок №3 в Маріуполі.

"Не плутайте перший пологовий будинок. Який перинатальний центр і розташований на околиці Маріуполя - його в кінці лютого зайняли військові. Тобто, вони попросили всіх породіль, щоби ті відправлялися додому, інших перевели в третій пологовий будинок, в якому я перебувала з 6-го березня по 9-е березня включно. Тобто він функціонував, в ньому знаходився персонал, вагітні та породіллі. Вже 9-го березня сталося те, що сталося, як це сталося незрозуміло", - сказала дівчина, зазначивши, що сама в той момент нічого не чула.

За її словами, це все ж таки був не авіаудар.

За словами Маріанни, вагітні та породіллі перебували на перших-других поверхах лікарні. Ті, кому було дуже страшно - в підвалі. Після вибуху жінок евакуювали в підвал, а звідти буквально вже за п'ять хвилин почали евакуювати на виїзд.

"Спершу евакуювали поранених, потім породіль з дітками, слідом вагітних і в останню чергу мирних жителів - у нас з навколишніх будинків люди приходили і сиділи в підвалі. Я евакуювалася одна з останніх, тому що у мене поранень ніяких особливих не було, лише невелике розсічення, тому я пропустила перед собою всіх інших дівчаток, хто панікував сильно", - розповіла постраждала.

Також Вишемирська додала, що згоди на фото не давала, і навіть просила фотографа цього не робити. Також вона не давала згоди на публікацію знімка.

"Я вийшла на вулицю і просила поліцію, щоби вони піднялися зі мною на другий поверх в мою палату, щоби забрати речі. У мене там залишилися документи, дитячі речі. І тому я, напевно, ще хвилин 30 провела під пологовим будинком, власне там мене і фотографували. Коли я побачила, що репортер робить фото я його попросила, щоби він цього не робив, тому що мені це не потрібно, і я цього не хочу", - сказала Маріанна.

Проте, знімок з дівчиною облетів вже весь світ і побував на перших шпальтах багатьох газет.

Зазначимо, 10 березня Маріанна народила доньку.

Як повідомляв Главред, в Росії визнали, що свідомо та цілеспрямовано розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. Однак в уяві глави МЗС РФ Сергія Лаврова пологовий будинок в Маріуполі "давно захоплений батальйоном Азов та іншими радикалами". Так він пояснив бомбардування лікарні.

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