Окупанти вдарили ракетами по Полтаві та Кременчуку

Залишки ракети окупантів / ДСНС

Російські війська в ніч з п'ятниці в суботу, з 1 по 2 квітня, обстріляли Полтаву та Кременчук. Про це повідомив керівник Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін в Telegram.

У Полтаві під ракетний обстріл потрапив один з інфраструктурних об'єктів, а Кременчуку дісталося більше – постраждали деякі житлові будинки.

"Орки обстріляли Полтавщину. Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об'єктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних об'єктах і житлових будинках", – написав Лунін.

Губернатор також закликав жителів Полтави і Кременчука ні в якому разі не викладати в Мережу фотографії з місць обстрілів і попросив їх зберігати спокій.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що день 27 березня став рекордним за кількістю ракет, випущених російськими окупантами по Львову. Загарбники випустили 80 ракет, більша частина з них була збита.

Це зробило б честь будь-якої армії світу, сказав радник очільнику Офісу президента Олексій Арестович.