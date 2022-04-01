У війні лише один агресор: Білий дім висловився щодо обстрілу в Бєлгороді

Джен Псакі висловилася про обстріл в Бєлгороді / Reuters

Прессекретар Білого дому Джен Псакі відреагувала на удар по нафтобазі в російському Бєлгороді. Вона підкреслила, що в цій війні лише один агресор - Росія, повідомляли кореспондента Голос Америки Джефф Селдин.

"Тут один агресор - це президент Путін і російські військові під його керівництвом", - сказала Псакі, коментуючи удар по Бєлгороду.

Вона додала, що цю війну почав Путін і це російські війська бомблять українські міста і здійснюють жахливі акти насильства. Псакі підкреслила, що Україна не підтвердила удар по нафтобазі в Бєлгороді.

"Я не збираюся вдаватися в гіпотетичне майбутнє", - сказала Псакі у відповідь на питання про можливі удари України по російській території в майбутньому.

Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді

У п'ятницю вранці, 1 квітня, на нафтобазі в місті Білгород, Росія, сталася пожежа. Для ліквідації загоряння на місце події прибули всі екстрені служби.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що пожежа сталася, мовляв, через "авіаудар з двох вертольотів Збройних сил України".

Радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що у жителів Бєлгорода в результаті пожежі на складі палива трапилася паніка.

За інформацією Сьогодні, у Міністерстві оборони України заявили, що у них немає відомостей про причетність ЗСУ до пожежі в Бєлгороді.

"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через безладність окупантів, або ж з метою приховати чиюсь корупцію",-сказали у відомстві.

Як повідомляє Інтерфакс, спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що ситуація в Бєлгороді "це не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів" (з Україною, - ред.). Однак безпосередньо він ні в чому не звинуватив ЗСУ, заявив про "перевагу в повітрі в ході операції" і підкреслив, що оцінювати ситуацію будуть силові відомства.

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